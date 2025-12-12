中國需求太火熱！輝達擬要求台積電增加H200產能

知情者透露，黃仁勳評估增加H200產能。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透12日報導，根據兩名消息來源透露，由於H200人工智慧（AI）晶片的訂單超過當前產能，輝達已告知其中國客戶，正評估增加產能的可能性。當中一名知情者說，由於中國企業對H200晶片的需求非常強勁，因此輝達傾向增加新產能。

路透先前指出，包括阿里巴巴、字節跳動等中國科技巨頭已接觸輝達，詢問有關採購H200事宜，並傾向下大單。

但由於中國政府尚未對H200的採購開綠燈，因此仍充滿不確定。知情者透露，中國官員10日為此召開緊急會議，將決定是否允許輝達出貨中國。

路透10日報導，目前H200的產量非常有限，因為輝達專注生產其最先進Blackwell與即將推出的Rubin系列產品。

消息人士表示，H200晶片的供應是中國客戶的主要疑慮，他們接洽輝達，尋求釐清此事。他們透露，輝達向中國客戶提供當前供應水準的訊息。

報導說，H200於去年大規模部署，是輝達上一代Hopper系列中運算最快速的AI晶片，該晶片由台積電製造，採4奈米製程技術。台積電、輝達與中國工信部對相關詢問沒有回應。

中國企業對H200的強勁需求是因為這是他們目前容易取得的最強大晶片。其效能約輝達中國降階版H20晶片6倍強大。

新加坡白橡資本合夥（White Oak Capital Partners）公司投資總監Nori Chiou說，「H200的運算效能約是中國國產最先進加速器2至3倍；我已注意到許多雲端服務供應商和企業客戶正在積極下大單，並遊說政府有條件地放寬限制」。

知情者透露，在10日的緊急會議上，有人提議要求每筆 H200 訂單都必須綁定一定比例的國產晶片。對輝達而言，在向Rubin轉型同時，還要與包括Google等企業搶佔台積電有限的先進製程產能，此時增加H200產能同樣面臨挑戰。

