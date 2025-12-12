貿聯-KY完全收購墨國線束廠 交易價格初估21.5億元

貿聯近年持續因應全球供應鏈重組趨勢，逐步強化北美相關布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）今日表示，公司董事會決議透過旗下子公司取得墨西哥線束廠PAS Appliance Systems 100%股權，交易企業價值初估約6900萬美元（約新台幣21.5億元），藉此擴大集團於北美的生產據點，同時強化當地市場的客戶基礎，進一步拓展國際銷售布局。

貿聯指出，本次交易由集團百分之百持有的子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.與BizLink（BVI）Corp.共同執行，其中BizLink Speedy持股99.999%、BizLink（BVI）持股0.001%，合計取得PAS Appliance Systems全數股權。最終交易價格將於交割日，依企業價值6900萬美元並按契約約定方式進行調整後，以現金方式支付。

管理層表示，本次交易目的在於擴張集團於墨西哥的製造據點，並藉由在地生產能力，強化對北美客戶的服務深度與供應彈性。隨著北美市場對在地交付、供應鏈穩定度及即時反應能力的要求持續提高，墨西哥已成為連結北美市場的重要製造基地，集團透過此次投資，有助於進一步貼近主要客戶需求，拓展北美銷售市場。

從財務面來看，貿聯指出，依最近期財務報表計算，本次取得PAS股權金額占母公司總資產約2.87%，占歸屬於母公司業主權益約5.16%，資金來源為自有資金，整體財務結構仍維持穩健。公司強調，此次交易屬於既有營運布局的延伸，並未涉及營運模式變更。

此外，貿聯說明，本案已經審計委員會及董事會通過，並取得會計師出具之交易價格合理性意見書，交易對象亦非公司關係人。依規劃，本次交易仍須取得墨西哥反壟斷主管機關核准，集團預計於2026年第一季完成交割。

貿聯近年持續因應全球供應鏈重組趨勢，逐步強化北美相關布局。管理層看好透過本次取得PAS Appliance Systems股權，將有助於提升集團在墨西哥與北美市場的製造與服務能量，進一步鞏固北美客戶基礎，並為未來營運成長奠定更穩固的產能基礎。

