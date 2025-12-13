北京禁日令制裁自己人？日媒爆中國旅行社慘淪大苦主

初次上稿12-12 22:15 更新時間12-13 07：30

日媒指出，北京呼籲公民避免赴日旅遊，真正承擔損失的是中國旅行社以及中國人在日本經營的民宿。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《產經新聞》12日披露，自中國政府14日呼籲公民避免赴日旅遊以來，即將滿一個月。以接待外籍旅客的飯店與旅館業者，陸續出現預訂取消情況，但許多業者已採取預付款制度，因此「遭到拖欠費用的風險」多半得以避免。有人指出，真正承擔損失的是中國旅行社以及中國人在日本經營的民宿。

請繼續往下閱讀...

報導指出，一家大型旅行社的負責人表示，大多數情況下，我們會在簽訂合約時收到相關款項。因禁日令而取消行程被視為客戶自身原因，旅行社只需退還部分費用即可。多位旅行社負責人表示，團體旅客的取消原本損失較大，但「現在已普遍改採預先收款」。

至於個別旅客，由於多數線上訂房平台都要求以信用卡事前付款，因此也有人指出業者的損失相對有限。

在多國旅客造訪的都市地區，即使出現中國遊客因「現場付款」而臨時被取消的情況，也往往能由來自歐美、東南亞等地的遊客補上，因此衝擊有限。

一家在全日本經營飯店的企業負責人說，即便沒有中國客人的訂房，也沒有特別的問題。在知名觀光地京都嵐山周邊經營旅館的業者也說，就算住宿前一天被取消，很快就會有新客源進來。

報導指出，近畿地區的一名旅館經營者分析，這波中國禁日令，受衝擊最大的其實是由中國人經營的民宿。這類業者的住宿費多以「中國的電子支付方式」結算，「對日本的經濟帶動效果有限」。根據旅行代理商的說法，中國團客多半使用中國境內的旅行社安排訪日行程，因此在禁日令後，最先承受損失的就是中方旅行社。

當然，並非所有日本業者都毫無影響。根據京都市觀光協會的調查，有部分業者反映，一些取消預訂的中國客人拒絕支付取消費用，在某些情況下，業者不得不接受這種情況，無奈地說：「我們與商業夥伴有關係，只能放棄追討。」

特別是在鄉村地區，許多業者恩取消後的空缺難以填補而苦惱。愛知縣蒲郡市的「蒲郡酒店」董事竹內佳子嘆，完全沒有新的訂房。該飯店過去有七至八成的住宿客源來自中國團客，因禁日令原定2千人的團體訂房全數取消，連取消費的追討也遇到困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法