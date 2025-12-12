台新投資論壇》李鎮宇：AI投資浪潮可能深化為「新工業革命」

台新銀行於高雄舉辦「2026投資展望論壇」，向南臺灣的財富管理貴賓分享市場機會與投資趨勢。（圖為台新銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行瞄準南臺灣高端財富需求，今天特別於高雄舉辦「2026台新投資展望論壇」，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今天表示，AI投資浪潮可能深化為「新工業革命」，全球主要經濟體仍受「地緣政治」、「貿易政策」與「科技革命」三大力量推動，明年也將是通膨與降息同時存在的一年，顛覆過往經濟學家見解。

在全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的時刻，台新銀行集結產官學界重量級專家，從國際經濟、科技浪潮、產業結構轉變，到家族資產管理與跨世代財富傳承，多面向剖析2026年投資地景。

多位專家亦於會中分享深度洞察，其中，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，「貿易政策」、「地緣政治」與「科技革命」是決定未來三年全球成長軌跡的三大關鍵力量；隨著美國降息循環啟動，加上川普政府強勢介入，對於貨幣政策的看法應更有彈性。

李鎮宇表示，美國經濟將走向「低利率、低賦稅、低監管」，除了聯準會將啟動鷹式降息，大而美法案正式啟動，監管幅度亦將鬆綁，提高美股明年下半年創新高機會，明年也將是通膨與降息同時存在本次論壇緊扣專區發展主軸，深入探討不確定市場環境下的家族資產佈局邏輯，並特邀金管會銀行局副局長張嘉魁致詞。

台灣經濟研究院院長張建一從美中經貿競合、市場情緒與國內產業循環等面向分析2026景氣走勢，並指出臺灣近年「重科技、輕傳產」的現象有可能在2026年出現轉折；財經專家阮慕驊認為臺灣具備半導體供應鏈的全球影響力、充沛民間財富與高度投資動能三大優勢，有機會成為亞洲資產管理的重要樞紐。

新光人壽副總經理林立曄以「建構抗震的家庭財務架構」為題，剖析保險如何在家族財務規劃中，解決富裕族群所面臨的痛點與風險。

台新銀行通路營運事業處執行副總經理蘇育徵指出，回顧2025年，美中貿易與關稅政策反覆牽動全球供應鏈重組，主要央行的降息節奏及通膨走勢亦持續影響市場定價。在多重不確定性交疊之下，投資人對風險控管與配置韌性的需求更為強烈。隨著台新新光金控合併完成，銀行、保險與資產管理三大專業得以完備整合，在投資、保障、退休與家族財務規劃等領域提供更全面的跨域金融服務。

台新銀行表示，高雄「亞洲資產管理中心」計畫備受金管會高度重視，台新銀行私人銀行事業處已於今年8月率先進駐，並推動多項創新業務試辦，成功將跨境資產配置、財富傳承及家族辦公室等高端服務引入南臺灣市場。

在全球經濟新平衡逐步成形、產業變革加速推進之際，投資市場已從短期波動走向長期結構性機會。台新銀行透過「2026台新投資展望論壇」，以前瞻的金融視角與跨領域專家洞見，協助南臺灣客戶掌握全球趨勢、強化資產韌性，創造長期財富增長動能，並展現台新銀行在高端財富管理領域的服務承諾與深化布局。

