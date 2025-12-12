外媒曝這3國護照太弱出國麻煩又受辱 中國人狂怨被看扁

1位中國民眾自爆，申請簽證及過海關時沒有受到尊重，直言自己雖然熱愛祖國，仍然超想換另一本護照。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露持有「弱勢護照」出國旅行的困境。1位南非民眾抱怨要傳10年前護照的每一頁，只是為了去澳洲度假，直言每次出國旅行都想換他國護照；1位印度民眾也說持印度護照旅行，需花費額外的金錢、時間和精力，無法隨興。還有1位中國民眾更自爆，申請簽證及過海關時沒有受到尊重，直言自己雖然熱愛祖國，仍然超想換另一本護照。

《越南快訊》援引CNBC報導稱，持有中國護照的莉莉（Lily，化名）闡述自己遇到「傲慢」的簽證面試官，被問一些「侮辱性問題」，例如是否打算逾期滯留。她在申請簽證時也被要求提供犯罪記錄（或無犯罪記錄），這耗費她額外的時間和金錢。

莉莉在海外留學期間曾遭遇旅行方面的種種困難，她說，這讓她不敢申請需要頻繁國際旅行的工作，「不僅僅是申請簽證時遇到的種種不公，還有入境時受到的待遇。」她強調：「我想，如果我沒有這本護照，而是持有英國護照，也許一切對我來說都會變得更容易。」

至於人們是否理解持有較弱護照的人出行有多麼困難，她說，這就像要求一個男人理解「生孩子有多麼困難」一樣。

她的旅行經驗甚至讓她考慮申請香港護照，但申請香港護照需要滿足一些條件，例如在香港居住和工作七年。她強調熱愛自己的國家，但「仍然想更換護照」。

還有1位來自南非的艾利克斯（Alex）目前住在新加坡，常因出差或旅遊需要出國，持有南非護照成自由旅行的一大障礙，以至於他非常樂意換另一本護照。他直言，「如果有人給我或我的孩子不同的護照，我會毫不猶豫接受。」

南非護照在亨利護照指數中排名第 51 ，位居全球護照排名中段班。艾利克斯說，擁有頂級護照的人，包括他的朋友，通常不了解使用非頂級護照旅行的成本、時間和挫折。他怨，「為什麼我去澳洲度假必須上傳10年前護照的每一頁？如果是商務旅行，手續也太繁瑣了，簡直瘋了。」

對於那些持有非頂級護照的人來說，準備一大堆文件也是令人沮喪的事。艾利克斯說，之前申請歐洲簽證時，要求銀行在財務報表上蓋章。不幸的是，他找不到願意提供這項服務的銀行據點。在多次被拒後，終於有一家銀行同意以每頁10美元的價格列印。除了這些麻煩之外，每次去申請簽證還要額外花費 50 美元。為了避免這些問題，艾利克斯現在優先選擇免簽目的地。

艾利克斯說，不得不忍受如此多的旅行限制，感覺就像被人瞧不起。持有低階護照的人或許受過良好教育，擁有體面的社會地位，但他們仍然需要經過面試，克服重重障礙才能出行。

住在新加坡的印度商人羅伊（Pantha Roy）亦稱，作為印度公民出國旅行讓他花費額外的金錢、時間和精力，尤其是在研究每個國家簽證要求的「細節」時，必須詳細了解要求，這讓旅行少了些樂趣，因為無法太隨性。

在歐洲旅行時，羅伊回憶起他的朋友們可以自由出行，預訂同一周出發的廉價航班，而他卻不行。羅伊說，即使是短途旅行，也需要提前三個月開始計劃，以確保有足夠的時間預約簽證並等待簽證獲批，「因為太麻煩了，我寧願去別的地方，也不願去歐洲。」

不過，羅伊表示，儘管國際旅行很麻煩，並不打算用自己的護照換其他國家的護照，他說：「我喜歡我的印度護照，我不會放棄它。」

