普發現金1萬元還有「這些人」未領取！數發部公布最新進度

尚未領取普發一萬元的民眾，可前往官方網站10000.gov.tw進行線上登記。（下載自數發部IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕自政府宣布發放每人新臺幣1萬元的「普發現金」以來，為了讓民眾能夠便捷領取，設計了多元的領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現，以及針對特定對象的直接入帳或造冊發等機制，力求讓資源公平、迅速地到達每一位符合資格的國民手中。

根據數位發展部最新統計，截至2025年12月10日，全台符合資格的普發現金領取總人數預估為2356萬人。目前已有大多數民眾完成領取，其中登記入帳為865萬2799人，占比 36.73%；ATM領現為489萬8476人，占比20.79%；特定對象直接入帳為457萬7000人，占比19.43%；郵局領現為212萬4536人，占比 9.02%。

請繼續往下閱讀...

截至統計日，仍有325萬4639人尚未完成領取，占總人數的13.81%，為避免有民眾錯失權益，數位發展部也貼心於官方社群帳號提醒，尚未領取普發現金的民眾，可即刻前往官方網站10000.gov.tw完成線上登記，一步輕鬆到位，截止日期為民國 115年4月30日，以免影響自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法