中美晶宣布上半年配發1元現金股利

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今日召開董事會，通過今年上半年度以資本公積配發現金股利案。2025年上半年每股稅後盈餘（EPS）2.37元，董事會決議由資本公積配發每股1元現金股利，合計配發金額6.4億元，其中，自資本公積所發放現金股利屬免稅項目，有助提升股東的實質收益，除息基準日訂為2026年1月14日，股利發放日為2026年2月6日。

為協助企業落實減碳路徑，中美晶指出，旗下全方位再生能服務平台「續升綠能」已成為推動企業能源轉型的重要推手，截至10月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破180億度，續升旗下子公司續興與艾涅爾攜手整合近1700座電廠，太陽能總裝置容量超過800MW，每年可穩定供應近7億度的綠電予企業用戶，今年營收預估將較去年成長近7倍外，今後營收也會逐年增加。

展望未來，中美晶也說，未來持續以「再生能源」與「半導體」雙引擎為成長主軸，發揮集團綜效，加速全球布局與技術升級，穩健推動集團邁向長期成長與價值提升。

