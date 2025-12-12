被中國捶又想起台灣？傳韓晶片設備廠因北京1政策對中出口腰斬

韓媒披露，中國加速推進半導體自給自足，導致韓國半導體設備對中出口大跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒12日披露，由於中國政府加速推動半導體自主化，扶植本土半導體廠商，直接重創南韓半導體設備商，今年前10月韓對中半導體設備出口為9.63億美元（約台幣301億），年減17.8%，與2021年相比，銳減50%。業內人士擔憂，南韓半導體設備產業面臨的危機才剛開始，南韓半導體協會直言，唯一的選擇是要嘛發展超越中國企業的技術實力，要嘛開拓美國、台灣和歐洲等其他市場。

韓媒《HankYung》12日報導，中國政府公開推動扶持國內半導體設備企業，直接打擊南韓設備產業。據悉，北京正在實施「50%規則」，規定「每進口一件外國製造的設備，就必須購買一件國產設備」。雖然中國政府尚未正式宣布這項政策，卻已成為中國半導體企業不成文的規則。

根據數據平台Hankyung Aicel 11日的統計，今年截至10月，南韓對中國的半導體設備出口額為9.63億美元，年減17.8%，與2021年相比，降幅高達50%。相較之下，今年1月至10月中國半導體設備進口總額則達284億美元（約台幣8889億），年增6.7%。

業內人士指出，中國「50%規則」所造成的限制，是南韓半導體設備對中出口下滑的唯一原因。對於，不可替代的高科技工藝設備，中國仍需要從歐洲和其他國家進口，南韓設備則被價格較低的中國產品所取代。因此，營收80%以上來自中國的周興工程（Juseong Engineering）今年前三個季銷售額年減14%，而Nextin公司的銷售額則暴跌39%。

報導說，去年，鑒於中國國產設備性能欠佳，「50%規則」很少被執行。但隨著中國政府扶持，提升當地設備製造商的技術能力，情況也發生變化。中國政府加大對國產產品的投入也起了一定作用。業內人士認為，這導致今年中芯國際等中國大型半導體公司大幅採用國產設備。

一位業內人士表示，像應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）這類全球頂尖半導體設備企業，所生產的關鍵設備，根本無法以中國國產設備取代。為了遵守所謂的「50%規則」，中企只能將相對技術難度較低的韓國設備作為主要替代目標。

業內人士擔憂，南韓半導體設備產業面臨的危機才剛開始。自2014年以來，中國為了打造半導體國家隊，透過大基金對整個半導體生態系統進行投資。韓國產業研究院（KIET）高級研究員金陽平（音譯）解釋，這就是為什麼中國設備自給自足政策的後遺症會對南韓「可替代」的設備造成衝擊。

報導說，韓企正努力尋找明確的解決方案。儘管許多企業考慮到中國「50%政策」，正評估在中國建廠，卻又擔心技術外洩和中美衝突，對投資猶豫不決。韓國半導體產業協會執行董事安基賢（Ahn Ki-hyun）直言，唯一的選擇要嘛發展超越中國企業的技術實力，要嘛開拓美國、台灣和歐洲等其他市場。

