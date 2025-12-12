房子買太大！專家揭人們對理財最後悔的8件事。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價高漲時代，如何讓自己的錢，越滾越多，已成為每個人理財的首要目標，然而在致富過程中，未及時投資、買太大房子、債務等8件事，是最讓人們感到後悔，為了避免遺憾不斷重演，專家提出因應方法。

《GoBankingrates》報導，《紐約時報》暢銷書作家、個人理財專家拉米特·塞蒂在過去的20年裡，一直致力於幫助一般人致富。在此期間，他多次聽到人們講述他們最大的金錢遺憾。

請繼續往下閱讀...

他最近在YouTube 頻道的一期節目「在個人理財領域摸爬滾打了20年後，人們最後悔的事情是…」中向他的 100 多萬訂閱者解釋了，8件關於金錢方面最大的遺憾，並提供了相應對的解決方法。

１、投資不夠及時

塞蒂指出，對金錢的後悔之所以令人難過，不是因為可能損失了金錢，而是因為這些決定影響了時間和人際關係。

塞蒂在從事個人理財20年期間，常聽到人們後悔沒有早點投資。他解釋說，投資永遠沒有完美的時機，而不投資通常是出於恐懼。

為了克服這種恐懼，塞蒂鼓勵觀眾們立即採取行動。他說，從小額投資開始，即使每月只投資50美元也能產生影響。塞蒂表示，投資人越早開始投資，就能越早享受到複利成長的好處，而複利成長的秘訣在於長期持有，而不是擇時入市。

2、買太大的房子

塞蒂解釋說，人們在購屋方面常見的另1個後悔之處是買了太大的房子。他建議那些渴望擁有房產的人仔細計算，確定房子是否真的在他們能夠負擔得起的範圍內，同時要考慮到稅費、保險、維護和其他費用等額外開支。

塞蒂建議，與其購買一間會消耗每月收入很大一部分的房子，不如考慮其他選擇，例如賣掉房子。

3、錯失加密貨幣投資

塞蒂說，下一個令人後悔的常見原因，是人們因此損失了數萬美元。這種後悔源自於沒有投資比特幣或其他加密貨幣，或是投資了騙局。他解釋說，這歸根結底是因為人們看到別人發了財，也想一夜致富。

但他警告說：「投機和投資不一樣。」他告訴他的追隨者，將分散投資組合的5%到10%投入投機性投資可能是可以的，但他們應該遵循投資的基本原則，例如自動儲蓄、投資低成本基金並給予時間。

4、債務

許多人表達的下一個遺憾是背負了過多的債務。有些人背負了數千美元的學生貸款和信用卡債務，但後來後悔不已。

根據Best Colleges報道，美國學生貸款平均債務已增至3萬9375美元（約新台幣122.77萬），信用卡債務也不斷增加，Experian的數據顯示，信用卡債務攀升至6370美元（約新台幣19.86萬），較2023年增加3.5%。

塞蒂鼓勵他的粉絲不要為了賺取積分而濫用信用卡消費。他勸阻觀眾不要為了房屋裝修等事情而負債，並指出這些屬於奢侈品而非投資。他建議人們應該專注於償還債務，制定還款計劃，並努力長期擺脫債務。

5、不為大型活動儲蓄

接下來，塞蒂表示，許多人後悔沒有為婚禮和度假等大事存錢。無論大小，為各種活動，特別是那些不可避免的活動存錢，可以幫助避免日後的經濟困難。

6、不知道該如何花錢

塞蒂認為，不知道如何花錢是一種會「偷走日常生活樂趣」的遺憾。他解釋說，人們常常會有“消費愧疚感”，這源於童年時期形成的金錢觀、匱乏心態以及“將節儉誤認為美德”等因素。他建議，與其背負愧疚感，不如用金錢享受豐富多彩的生活。

7、從不教孩子理財

遺憾的是，在餐桌上談論金錢往往被視為禁忌話題。幾個世代以來，父母對財務問題保持沉默，從未將理財之道傳授給子女。塞蒂則鼓勵父母加強自身與金錢的關係，為子女樹立健康的理財習慣榜樣，並在這過程中自然而然地向他們傳授理財知識。

8、讓你的伴侶包辦一切

人們向塞蒂表達的最後1個關於金錢的遺憾是讓伴侶包辦一切。這位理財專家鼓勵觀眾坦誠地談論財務，建立平等的伴侶關係，這有助於避免一方產生怨恨或孤立感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法