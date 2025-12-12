Costco經典餅乾被網友抵制喊拒買！外媒揭背後原因

美式賣場好市多（Costco）販售的Kelsen丹麥奶油餅乾鐵盒上圖案，疑似是AI生成，因此遭到部分網友批評。（圖擷取自Costco官網）

〔財經頻道／綜合報導〕如今人工智慧（AI）幾乎無所不在，近日國外有網友指出，美式賣場好市多（Costco）販售的Kelsen丹麥奶油餅乾鐵盒上圖案，疑似是AI生成，儘管無論是 Costco 或 Kelsen，都尚未回應外界批評，也未證實圖案是否由 AI 生成，而且此事也不會影響餅乾本身的味道或品質，但部分網友卻表示已向 Kelsen 投訴，甚至拒絕購買該產品，引發熱議。

《mashed》報導，在 Reddit 的 Costco 討論區中，有網友貼出多張餅乾鐵盒照片，並寫道：「為什麼丹麥餅乾變成 AI 了？」照片中的商品來自生產多款丹麥餅乾的品牌Kelsen，每到節慶期間，他們知名的奶油餅乾就會裝入印有節慶設計的鐵盒。

從 Reddit 貼文可見，2款 Kelsen 鐵盒分別印著雪地森林中的木屋、以及孩子們在結冰河面上溜冰、背景還有風車的冬季場景。乍看之下相當正常，但仔細端詳後，就會發現典型 AI 繪圖的失真細節。

例如，在雪地裡玩耍的孩子中，有一個小孩缺了一隻手臂，另一個孩子的手臂短而尖，甚至沒有手掌，其他兩名小孩的手臂比例明顯過短，與身體完全不相稱。至於印有風車的鐵盒，其風車結構更是明顯錯誤：風車葉片上伸出不合邏輯的管子，背景遠處的風車輪廓也變形扭曲，彷彿超現實主義畫作。

目前為止，無論是 Costco 或 Kelsen，都尚未回應外界批評，也未證實圖案是否由 AI 生成。畢竟就算圖案由 AI 繪製，也不會影響餅乾本身的味道或品質。但相關 Reddit 貼文下已有逾 300 則留言，部分網友表示已向 Kelsen 投訴，甚至拒絕購買該產品。

報導指出，最令部分消費者反感的原因，似乎是Kelsen品牌仍對鐵盒上的圖案進行宣傳，在 Kelsen 官網上，公司寫道：「設計鐵盒一直是 Kelsen 引以為傲的產品特色……我們很自豪，我們之前的許多鐵盒設計已成為收藏品。」但對許多人來說，使用 AI 生成藝術作品，讓人感覺敷衍了事、缺乏誠意，也搶走真正藝術家的工作機會。

印有風車的鐵盒，其風車結構有著明顯錯誤。（圖擷取自Costco官網）

在雪地裡玩耍的孩子中，有一個小孩缺了一隻手臂。（圖擷取自Costco官網）

