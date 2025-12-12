「省吃儉用」苦存600萬養老！她「此行為」3年燒光180萬超後悔

「省吃儉用」苦存600萬養老！她因「此行為」，3年燒光180萬超後悔。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕67歲的西田絹代（化名）平時省吃儉用，苦存3000萬日圓（約新台幣600萬）養老，沒想到因旅行、外出用餐和愛好逐漸成為日常生活的一部分，短短3年存款就蒸發900萬日圓（約新台幣180萬），隨著財務壓力增加，讓她超後悔過度揮霍的退休生活，讓晚年生活堪憂。

《THE GOLD ONLINE》報導，3年前退休的西田，獨自住在東京，苦存3000萬日圓養老，由於退休前從來沒有過奢侈的生活，因此，退休後，１年大概旅行一兩次，且覺得每天做飯很麻煩，所以每周大概會在附近的餐館或咖啡館吃兩次午飯。

由於退休後，空閒時間變多，於是她還和朋友們一起去看小型音樂會和美術館，也參加過編織和陶藝課，覺得自己過著相當正常的生活，然而在上個月，當她時隔許久第１次查看銀行存摺時，她倒吸了一口涼氣。 「哇……竟然縮水這麼多……？我才剛開始退休……」她突然意識到，3年前她以為有3000萬日圓的積蓄，如今卻只剩下2100萬日圓（約新台幣420萬）了。

西田決定用1款家庭記帳應用程式來分析自己的開支明細，結果發現了一些令人驚訝的事實：每月外出用餐費超過2萬日圓（約新台幣4000元）；嗜好和陶藝、編織等課程，每月1萬至2萬日圓；音樂會、展覽、購書等每月1萬至2萬日元；給孫輩的禮物和小額匯款，每年數次，總計超過20萬日圓（約新台幣4萬）。

由於她的退休金只有15萬日圓（約新台幣3萬），但她每個月的生活費、娛樂和社交支出卻高達21萬日圓（約新台幣4.2萬）左右，多年來，每月6萬日圓的赤字逐漸給她的家庭財務帶來了壓力。

西田表示，「我以前工作的時候時間很緊，所以感覺自己好像沒怎麼花錢，」隨著空閒時間增多，休閒外出、用餐和愛好逐漸成為日常生活的一部分，她反思道：「我以前不知不覺地就花光了錢。」西田現在每月只外出就餐１次，並取消了付費課程。她現在會注意控制批量購買，並用智慧型手機仔細管理家庭財務。 「將來我可能還要花錢養老和看病。我終於意識到，僅僅享受當下是不夠的。」

專家表示，如何支配空閒時間與如何支配金錢息息相關，即使你覺得自己沒有花那麼多錢，每月6萬日圓的虧損，5年下來也會減少360萬日圓（約新台幣72萬），由於老年時期的開支會逐漸減少，因此儘早審視和規劃退休支出至關重要。

