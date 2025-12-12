美股收盤》道瓊大漲646點！甲骨文暴跌近11％ 台積電ADR下挫

週四道瓊指數創下新高。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）降息，加以甲骨文公司令人失望的業績，促使投資人拋售科技股，轉而買入能夠從美國經濟成長中受益的股票，週四道瓊工業指數上漲646.26點、1.34%，標準普爾500指數上漲0.21%，道瓊和標普雙雙創下收盤新高。科技股為主的那斯達克指數表現不佳，下跌0.25%，費城半導體指數跌0.75%，台積電ADR下挫1.45%，收在304.85美元。

綜合外媒報導，雲端運算公司甲骨文公布季度營收不如預期，並指年度支出將比原計劃高出150億美元，導致其股價暴跌近11%，加劇投資人對該公司債務的擔憂，也讓投資者對人工智慧投資更加謹慎，其他人工智慧概念股如輝達下跌1.55%，博通下跌1.6%。

投資人仍在消化聯準會週三發布降息1碼的消息，Fed主席鮑爾暗示，將暫停進一步寬鬆政策。不過，令投資人感到欣慰的是，聯準會的點陣圖中仍有兩次降息空間，可平衡高通膨，也反映勞動市場疲軟的跡象。由於小型公司往往比大型公司更能從低利率中受益，羅素2000指數週四與道瓊一同創下新高。

道瓊工業指數上漲646.26點或1.34%，收48704.01點。

那斯達克指數下跌60.3點或0.26%，收23593.855點。

S&P 500 指數上漲14.32點或0.21%，收6901點。

費城半導體指數下跌56.00點，或0.75%，收7411.484點。

