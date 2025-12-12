誰說男生不愛送禮？最新數據揭：男性反而最積極經營人脈社交

根據LINE禮物調查，男性用戶對於有助拓展人脈的「弱連結送禮」相當積極。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕歲末佳節將至，據調查顯示，「弱連結送禮」竟成為今年送禮市場的黑馬趨勢。LINE禮物觀察過去幾年的12月檔期發現，年底時節，用戶的送禮對象已不再侷限於伴侶、家人等親密關係，而是逐步擴展到職場同事、合作夥伴、同學等互動頻率較低、但有助拓展人脈的「弱連結」。

雖然農曆新年、端午節、中秋節仍是大眾維繫關係的三大傳統送禮高峰，但「弱連結送禮」在LINE禮物的使用上已連年攀升，特別是在耶誕交換禮物、年終感謝等場景表現更為突出。

此外，從數據中更發現，用戶將耶誕節視為一年中「整理人際關係」的重要時機，以務實且得體的方式傳遞心意，使弱連結送禮需求在數位場域持續擴大，延續了台灣現代輕盈的人情文化。

更令人意外的是，最新數據也顯示，在弱連結送禮市場中，整體男性用戶與40至55歲的熟齡族群，竟成為成長最強勁的主力，顛覆外界對於男性「不擅送禮、較為節省」的既定印象。

這群用戶不僅平均訂單量穩定、送禮客單價更高，送禮目的也更明確，多用於維繫職場關係、合作夥伴與業務往來，從咖啡票券、宅配甜點到保養品，選品實用又帶心意，展現出男性及熟齡族群在歲末人情交流上的潛在動能，而在普遍認為「男性較少主動送禮」的刻板印象之下，這波逆勢成長格外引人關注。

