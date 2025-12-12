自由電子報
跟「黨」拚了？彭博揭中國拚多多員工與監管人員爆肢體衝突

2025/12/12 05:42

首次上稿 12-11 23:08
更新時間 12-12 05:42

外媒披露，上週拼多多員工與中國監管部門工作人員，至少爆發2起肢體衝突。（彭博）外媒披露，上週拼多多員工與中國監管部門工作人員，至少爆發2起肢體衝突。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》11日披露，據知情人士透露，上週拼多多員工與中國監管部門工作人員，至少爆發2起肢體衝突，監管部門人員當時正在該電商上海辦公場所執行檢查。報導認為，大型中企與監管機構之間的互動演變為肢體衝突實屬罕見，這起事件可能會引發投資人對拚多多面臨更嚴格監管的擔憂。

知情人士稱，這起爭執涉及拼多多員工和中國國家市場監督管理總局人員，國家市場監督管理總局人員當時正在對有關拼多多平台存在欺詐性發貨的舉報進行調查，警方後來逮捕數名涉案人員。

儘管衝突的具體起因尚不清楚，大型中國企業與監管機構之間的互動演變為肢體衝突實屬罕見，這起事件可能會引發投資人對拚多多面臨更嚴格監管的擔憂，造成拼多多股價在紐約盤前交易狂跌。

報導說，中國國家市場監督管理總局擁有廣泛的權力，可以調查從科技到能源等各個產業。 2020年，該機構主導對阿里巴巴展開了備受矚目的反壟斷調查，最終導致整個產業被鎮壓。此後，中國政府持續展現對民營企業的支持，包括今年2月中國國家主席習近平會見了馬雲等企業家。

對此，拼多多強調與事實不符，中國國家市場監督管理總局未回應置評請求。

