電子支付三雄激戰 全支付連四個月稱霸

〔記者王孟倫／台北報導〕市場爭霸戰，電子支付3雄持續激戰。最新統計，今年10月當月「代理收付」實質交易款項金額，合計為207.3億，較上月減少6.3億元。其中，電子支付代收付金額已經連續第四個月，由「全支付」穩坐市場龍頭、金額達61.8億元；第二名仍是「街口支付」金額為49.9億元；至於第三名為「一卡通iPASS MONEY」的38.78億元。

首先，檢視整體數字，今年10月計有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，包括：全支付、街口支付、一卡通票證、全盈支付、悠遊卡、愛金卡、橘子支、歐付寶及簡單行動支付等。

若檢視電子支付的「代理收付實質交易款項金額」，今年10月為207.3億元、9月為213.6億元，較上月減少6.3億元。

進一步看，「電子支付3雄」代理收付實質交易合計為150.48億元，也就是說，電支三雄的占比為72.6%，已經整整拿下七成多的市場。

其中，電子支付的龍頭「全支付」，今年7月代理收付實質交易依序為58.11億元、 8月為67.45億元、9月為63.45億元、10月為61.8億元，換言之，「全支付」已經連續四個月是電子支付市場的第一名。

其次，如果以人數會員數，我國電子支付帳戶總使用者人數3481萬人，較上月增加約36萬人。檢視電子支付的戶數使用者，第一名最多是「一卡通票證」為710.9萬戶，第二名為「街口支付」706.9萬戶，第3名是「全支付」687.1萬戶。

不過，市場也關注今年12月上線的LINE Pay Money，只有3天就突破百萬戶會員，未來，市場是否將出現「大洗牌」，電支龍頭是否「換人坐」？金管會官員表示，因為目前統計並無相關資料，業者將會在明年1月申報資料，到時候，就能知道最新變化。

