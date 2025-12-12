日媒：台積電考慮在熊本生產AI用半導體

首次上稿 12-11 22:12

更新時間 12-12 05:44

台積電日本熊本廠。（彭博）

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕甫於10月開工的台積電熊本2廠，日本經濟新聞報導，新工廠計畫可能有所變更，考慮配合人工智慧（AI）需求改為製造「4奈米」先進半導體，而台積電則回應，在日本的專案仍持續進行中。目前正與合作企業協商工程細節與執行計畫。

10月動工的台積電熊本2廠，主要計畫打造成為自動駕駛與其他應用的先進半導體生產中心，將量產6奈米製程半導體，較1廠製程更先進。

但日經今天報導指出，因全球電動車（EV）銷售低迷，半導體市況復甦比預期慢，1廠的稼動率未達原本預期。台積電正在對新工廠計畫進行變更，研議導入製造先進半導體的方案。調整方向是導入目前AI用半導體主流的4奈米製造設備。

報導指出，若得以實現，將有助於在日本國內建立AI半導體的穩定供給。目前AI半導體，如美國輝達等公司產品，在各國與企業之間幾乎呈現搶購狀態。日本也因 AI 用資料中心的大量新建案，AI半導體的取得成為重大課題。台積電將視日本國內需求再做最終決定。

報導還指出，由於計畫有變，2廠工程目前已實質中斷，原本預定2027年的投產時期也可能延後。台積電回應表示，在日本的專案仍持續進行中。目前正與合作企業協商工程細節與執行計畫。

