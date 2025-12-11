屋頂光電政策轉彎?內政部擬縮限 經濟部籲維持原案

新建物屋頂光電政策傳出限縮。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕新建物屋頂裝設光電討論已超過兩年半，內政部於今年初預告《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案，但內政部長劉世芳上月在立院透露要調整草案門檻，僅公有建築與工廠才需要加裝屋頂光電，引發環團反對，擔憂屋頂光電成效將大幅下降。作為光電發展政策的主管機關經濟部表示，並未收到調整草案訊息，雖未直言反對再調整，但盼可維持「有共識」的原草案。

強制新屋、舊屋改建都要裝設太陽光電的做法，是經濟部能源署2022年參考德國柏林太陽能法規定，新建與既有建築物翻修改建，自2023年起應設置覆蓋屋頂總面積及屋頂淨面積30%以上的太陽光電發電設備。

立法院於2023 年通過《再生能源發展條例》，規定一定規模以上新、增、改建的建築必須設置屋頂光電，執行細節由內政部、經濟部討論訂定。

內政部於2025年2月預告《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，規定屋頂需設光電，包括集合住宅、透天等型態都納入，但排除光照不足、廟宇、國安相關等建築。

內政部原力拚最快在今年底公布，不過劉世芳11月5日在立法院內政委員會備詢時表示，草案相關細節還要再和經濟部討論，且更透露，屋頂光電會先從公有建築、大型工廠開始，尚未涉及到一般民間住宅或商辦。如此新建物蓋屋頂光電將會是大反轉，引發多個環團強烈反彈。

外界指政策轉彎，與建商興建成本有關，尤其是近期房市急凍。但環團試算，300坪約需配置 50kW光電設備；以每 kW新台幣6萬元估算，費用約300 萬元，佔整體建築造價約0.23%到0.26%。

對草案是否會再調整，經濟部表示，草案若有意調整，應會與經濟部再討論，目前未收到相關訊息，且草案也確實和多個團體經過兩年多討論，經濟部立場盼維持當初共識；尤其是日前光電三法已對未來發展環境造成阻礙，若是爭議較小的光電屋頂也退縮，對經濟部推動光電壓力無疑是雪上加霜。

