南韓GDP增速恐連3年低於2％ 韓媒嚇瘋吐1句

首次上稿 12-11 22:17<br>更新時間 12-12 05:43

〔財經頻道／綜合報導〕南韓央行首次公佈2027年經濟成長預測為1.9%，這是繼今年GDP成長1%和明年成長1.8%之後，連三年經濟成長低於2%。韓媒指出，連續三年低於2%的成長率前所未見，可能步入類似日本「失落30年」後塵。令人憂心的是，南韓經濟恐缺乏足夠的韌性來承受這樣的衝擊，想到南韓若在沒有足夠保障措施的情況下，重蹈日本覆轍的風險，就令人不寒而慄。

《朝鮮日報》發布評論文章稱，南韓經濟連續三年低成長，預示韓國正在「日本化」。韓央行上月27日發布每三個月一次的經濟展望報告中，最引人注目的部分是對2027年經濟成長的預測。

首次公佈的2027年經濟成長預測為1.9%，這是繼今年GDP成長1%和明年成長1.8%之後，預計韓國經濟將連續三年維持低於2%的低成長。

文章指出，自1962年五年經濟發展規劃啟動以來，直到去年的63年間，韓經濟成長率僅有5次跌破2%，包括1980年（-1.5%）受第二次石油危機影響、1998年（-4.9%）受亞洲金融危機影響、2009年（0.8%）受全球金融危機影響、2020年（-0.7%）受新冠疫情影響，以及2023年（1.6%）受半導體產業低迷及高利率影響。

不過，低成長衝擊僅持續1年，第2年大都呈現強勁反彈，展現韌性。然而，這次的情況有所不同。根據以往經驗，如果今年的成長率為1%，那麼明年應該會反彈至3%左右，與平均潛在成長率（約2%）相符，但是明年和後年的預測成長率都在1%左右。連續三年低於2%的成長率前所未見，即使是連續2年也聞所未聞。

文章提及，人們不禁感到似曾相識。日本在1990年代初就經歷過類似的情況。日本的經濟成長率從1991年的3.5%驟降至1992年的0.9%。然而，日本社會並未感受到危機的來臨。當日本連續三年經濟成長低於2%時，情況進一步惡化：1993年為-0.5%，1994年為1.1%。這標誌著「失去的30年」的開始。企業招募停滯，就業進入冰河時期，一個新的術語「失落的一代」出現，用來形容那些找不到工作的年輕人。

文章說，日本曾深陷低成長泥潭，此後便陷入難以擺脫的停滯狀態。2001年至2003年，日本連續三年經濟成長緩慢；2005年至2009年，連續五年經濟成長緩慢；2014年至2020年，連續七年經濟成長緩慢。日本曾是世界第二大經濟體，但在被中國和德國超越後跌至第四位，預計很快就會被印度超越。其人均收入也從超過5萬美元降至3萬美元左右，被韓國超越。

文章認為，之所以將陷入「日本化」（即長期低成長）視為危機的真正原因在於，韓國經濟缺乏足夠的韌性來承受這樣的衝擊。日本泡沫經濟破裂時，其65歲以上人口占總人口的12%，而韓國到去年年底這一比例已超過20%。

而且，當時，日本是世界最大的債權國，其海外資產遠超負債，使其能夠憑藉海外資產的巨額利息和股息收入來應對出口疲軟。相較之下，韓國成為淨債權國僅有十年左右的時間。如果說當時的日本是一位年輕的繼承人，那麼如今的韓國則像是一位尚未做好退休準備的老人。倘若韓國在沒有足夠保障措施的情況下步日本後塵，會帶來怎樣的後果？光是想到這一點，就令人不寒而慄。

