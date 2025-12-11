國光生技三大成長動能 明年拚轉虧為盈

國光生技估計明年可轉虧為盈。圖為國光生技董事長詹啟賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕疫苗廠國光生技（4142）由於明年國際訂單成長及南半球市場拓展、腸病毒疫苗東協市場佈局，預期明年將可轉虧為盈，尤其疫苗代工業務比重將持續提升。

國光生技表示，與國際合作生產的重組蛋白流感疫苗，在歐盟、英國市場銷售持續成長，明年產能倍增，且因應歐盟最新環保去塑化需求，國光已啟動產品包裝全紙化，將在明年導入，並於2029年進入商業量產。

國光生技強調，透過與長期合約客戶合作生產，接軌國際最新技術，包括近期引進的產品電子指紋辨識系統，比起現有GMP規範的序列化生產更能清楚追溯產品來源及生產過程。

除了持續深化國際合作生產項目，由國光生產的安特羅腸病毒疫苗，也積極佈局東協市場，已在澳門、越南送出藥證申請，國光細胞培養廠已取得泰國GMP認證，為腸病毒疫苗插旗東南亞市場再跨出重要一步。泰國、印尼市場開發也將列為明年腸病毒疫苗拓展重點，預期2026年底可望將腸病毒疫苗推向國際市場。

而在南半球流感市場佈局，今年國光流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證，目前正與巴西進行實質商業合作討論，持續為國光流感疫苗進入南半球市場努力。

展望明年，國光表示，除了多項CDMO（委託開發暨製造服務）案將在明年陸續收成貢獻營收外，包括腸病毒疫苗東協市場和流感疫苗南半球市場佈局，期待明年進一步達成獲利目標。

