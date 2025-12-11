投信：12月布局台灣成長股 1~3年報酬率達2位數

投信機構表示，在AI爆發力需求帶動下，台灣供應鏈因深具優勢競爭力，獲利成長性持續看多，12月正是最佳布局時機。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，在AI爆發力需求帶動下，台灣供應鏈因深具優勢競爭力，獲利成長性持續看多，12月正是最佳布局時機；根據統計，過去15年、每年12月進場買進台灣成長股（採MSCI Taiwan Growth Index），持有一至三年，平均報酬率皆可達二位數。

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力，媲美「美股七雄」。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥指出，台灣供應鏈在四大領域擁有極大優勢，在AI半導體方面，台灣在AI半導體供應鏈中佔據核心地位，掌握全球超過90%的先進AI晶片製造產能。

台新投信指出，在AI伺服器方面，台灣主導全球90%的AI伺服器供應，且在AI高階PCB、散熱及光通具備領先優勢；在人形機器人方面，台灣在人形機器人關鍵零組件、模組及系統整合提供一站式服務，2030年台灣產值可望破兆；在低軌道衛星方面，憑藉半導體和資通優勢，台廠成功打入高性能晶片、射頻和通訊模組、天線等低軌衛星供應鏈。

投信表示，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，非AI產業則持續面臨逆風。

展望未來，這樣的分化趨勢恐怕還會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，因此，投信法人建議，可以優先布局台灣成長股主動式ETF，透過經理人主動操作靈活，獲取超越大盤報酬的機會。

