太意外！華爾街爆金價新一波漲勢竟與「這國」有關

由於美國投資人持有黃金部位偏低，高盛認為，這可能會推動金價新一波漲勢。

〔財經頻道／綜合報導〕儘管今年黃金價格屢創新高，高盛稱，美國投資人持有黃金部位不高，黃金ETF僅占美國投資組合的0.17%，實體黃金購買量也很低，若美國私人投資者將資金部署到黃金，那麼到2026年底金價達每盎司4900美元的預期，有很大上調空間。

商業內幕報導，儘管金價屢創新高，但美國持有的黃金比例並未太大變化。高盛近日發布的分析報告顯示，自2000年代中期黃金ETF推出以來，美國黃金ETF的持股比例仍比2012年的峰值低0.06個百分點。高盛的分析表明，這波上漲行情並沒有轉化為美國投資人實際黃金持有量的實質增長。

請繼續往下閱讀...

根據高盛的分析，截至第二季，黃金 ETF 僅占美國私人金融投資組合的 0.17%，與美國人持有的 112 兆美元的股票和債券相比，只是九牛一毛。

高盛的數據也顯示，管理資產超過1億美元的美國大型機構中，持有黃金ETF的不到一半。而持有黃金ETF的機構中，黃金配置比例通常在0.1%到0.5%之間。對於大型長期投資者而言，黃金僅占其投資組合的0.2%。

儘管Costco 金條和美國鑄幣局硬幣的銷售在社群媒體上引起熱議，但該報告指出，與 ETF 的資金流動相比，美國的實體黃金需求微乎其微，今年迄今只有 11 至 15 公噸，而 ETF 的淨購買量約為 400 公噸。

高盛表示，這些預測與現實的差距正是可能推動黃金價格下一輪上漲的因素。該行估計，黃金在美國金融投資組合中的比重每增加 0.01 個百分點，金價就會上漲約 1.4%。高盛認為，如果家庭或機構大幅增加黃金配置以分散風險，這種資金流入可能會大幅提高小型黃金市場的價格。

高盛預測，到 2026 年底，黃金價格將達到每盎司 4900 美元，如果私人部門的購買範圍擴大到近年來主導需求的中央銀行之外，那麼這一預測有望上調。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法