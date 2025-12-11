想看世界棒球經典賽 「一管道」優先預購台灣隊東京賽事門票

2026世界棒球經典賽（WBC）即將開打，萬事達卡提供台灣持卡人東京巨蛋經典賽優先購票。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）即將開打，萬事達卡今（11）日宣布與世界棒球經典賽公司（WBCI）締結官方支付合作夥伴關係，首度開放台灣萬事達卡指定持卡人「優先預購」台灣隊東京組賽事門票，將於12月15日至19日在官方預售網站限時開搶。

萬事達卡指出，可以「優先預購」的指定卡別，包括世界之極卡、世界卡、世界商務卡。

請繼續往下閱讀...

2026年世界棒球經典賽™ 將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等四大城市舉行，來自20個國家的代表隊角逐世界冠軍頭銜。其中東京組將於3月5日至10日在東京巨蛋登場，上述卡別的持卡人，可在預售期間搶先購買台灣隊於東京巨蛋的4場經典賽門票，包括3月5日對戰澳洲、6日對日本、7日捷克，及韓國8日的賽事。每人每卡限購4張，採先搶先得，數量有限。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，今年初台北大巨蛋舉行的經典賽資格賽吸引逾14萬名球迷入場，台灣隊順利晉級，顯見國內球迷對棒球的強力支持，此次合作提供球迷前進東京巨蛋的獨家機會，藉此回饋台灣持卡人。

除了優先購票外，萬事達卡也攜手國泰世華銀行與COSTCO好市多聯名卡推出加碼活動。國泰世華銀行萬事達卡世界卡持卡人於指定期間內消費滿額，即可獲得以小樹點兌換門票的資格；COSTCO聯名卡卡友則可透過累積消費金額與次數，取得門票抽獎機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法