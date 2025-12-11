11月房租指數年增率2.02％ 寫下27個月來最低

11月房租指數年增率下滑至2.02%，寫下27個月來最低。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕通膨逐漸穩定，房市價量進入盤整，而11月房租指數年增率下滑至2.02%，寫下27個月來最低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近幾年租金上漲與許多背景因素有關，包括整體環境出現通膨、房價上揚、房東的稅負與生活支出增加，另外像是管理費增加等，都可能間接影響房租表現，同時間市場供需狀況也沒有供過於求對於租金造成壓力。

300億租金補貼降低租屋族居住負擔

此外，300億中央擴大租金補貼政策一方面降低租客負擔，一方面也增加租客租金的承擔能力，不過，前幾年的舊有租約應該都已經經歷過換約，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。

根據統計資料，11月房租指數為109.67寫下新高，不過，房租指數的年增率2.02%，則是近27個月年增率的低點，若以區域來看，南部區域與中部區域租金漲勢較為收斂，北部地區房租指數11月2.03%，中部地區則是2.29%，但去年中部地區的年增率為3.5%，南部地區的房租年增率11月剩1.77%，去年的全年年增率2.55%。

曾敬德表示，租屋市場受許多因素影響，但最直接的還是市場供需，若能持續增加供給就能降低房租壓力，現在房價已經進入盤整，接下來觀察租屋市場是否受到影響，還是由買轉租帶來支撐。

