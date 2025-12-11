良維AI大電流用線需求爆發 泰國、印度產能同步擴增

良維科技表示，AI帶動全球資料中心擴建，大電流電源線需求在過去五年快速成長。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良維（6290）今天在線上法說會表示，受惠於AI帶動全球資料中心擴建，旗下大電流電源線需求在過去五年快速成長，產品規格大幅升級，相關營收比重從不到一成提升至今年的36%，已成集團主要成長動能，為因應美系雲端服務供應商（CSP）與伺服器大廠後續強勁需求，目前正在同步擴大泰國與印度廠布局。

良維指出，電源線屬安規產品，客戶在選擇供應商時極度重視可靠度與認證完整度，公司累積超過50年的安規資源，涵蓋33國、近萬種部品組合，形成高度進入門檻。隨著AI伺服器電力需求持續上升，產品規格已由30A提升至近100A，並依客戶機櫃與伺服器配置客製化開發。多家全球CSP及伺服器大廠正進行承認或量產中，相關專案均順利推進。

請繼續往下閱讀...

良維提到，資料中心客戶為分散風險，不會採用單一供應商。由於國安疑慮，中國同業難以切入美系雲端服務供應商體系，全球競爭者主要為台灣另一家同業及少數國際大廠。關於銅價波動，良維觀察對旗下大電流產品影響有限，主要是因為銅材成本佔比較低，毛利結構仍然能夠維持穩定。

在產品佈局方面，良維除了外部電源線，也計畫切入伺服器內部線束市場，集團過去在高速信號線相對薄弱，目前正尋找合作夥伴，以利加速取得伺服器內部線材技術，提升對於客戶產品組合的深度。

產能配置方面，良維泰國廠已成AI大電流電源線的主要供應基地，現階段約七至八成相關產品在泰國生產，並已啟動新廠建設藍圖，將從一座擴至兩座，以滿足未來需求。印度則聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口海外市場。

良維認為，旗下產能短期以客戶提供的12週預測調整產線，長期則依CSP資本支出方向擴建，確保供應能力與AI成長軌道同步。看好AI伺服器高功率需求將在未來數年持續增加，電源線電流規格亦會跟著提升。公司將以安規累積、垂直整合與全球倉儲為核心優勢，加速擴大在AI伺服器供應鏈的布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法