每年只用1個月狂賺！消防員靠「神祕副業」年賺109萬 嗨迎提早退休

〔財經頻道／綜合報導〕12月即將迎來耶誕節，有人靠這個月份發展副業，還因此提早退休。美國一名資深消防員靠著耶誕節副業大賺外快，他打扮成耶誕老人，如今每年額外收入達3.5萬美元（約新台幣109萬元），甚至讓他距離提前退休越來越近。這份意外展開的「第二職涯」，源自他多年前為兒子做的一個暖心舉動，卻在17年後，把他的行程塞滿到2026年幾乎全數預訂完畢。

英國《太陽報》報導，美國紐澤西州現年51歲的桑德斯（David Saunders）擔任消防員長達31年。17年前，他為住院的6歲兒子穿上耶誕老人裝，想在醫院病房帶來一些歡笑，沒想到這一套紅色服裝成為他人生的轉折點。

隨著扮演經驗累積，桑德斯的這份「北極工作」迅速擴大，不只受家庭歡迎，甚至登上多部電影，讓他從消防員搖身一變，成為「季節性」演員。每年12月，他會扮成耶誕老人，大約會拜訪150個家庭，行程緊湊到幾乎每晚都在工作。他表示，2026年的預約甚至「幾乎全滿」，2027年也已經開始被預訂。

2025年，他的副業更擴大版圖，推出攝影服務，10月初便開始拍攝，今年的家庭探訪也從11月提早起跑。旺季期間，他一天至少工作18小時十分常見。為了兼顧副業和正職工作，他每到11月、12月便向消防隊請長假，全心投入耶誕老人工作。

今年預期可增加至3.5萬美元收入，他坦言，這筆額外收入讓他得以開始思考結束消防生涯，他說「我仍然愛這份工作，也愛同事，但我的身體已撐不住。」多年的消防職務讓他飽受傷痛，「我寧願做這個（耶誕老人）。」

展望未來，他希望打造一個小型的「聖誕老人基地」，選在觀光區，讓人們可以直接前來找他拍照或互動，他表示「不用很大，一個小小的聖誕小屋就夠了。從一個父親的暖心舉動，到年收入破台幣百萬元的副業，桑德斯的故事持續在美國引發關注，他則笑說，如果一切順利，他的下一站，或許就是全職的「耶誕老人」。

