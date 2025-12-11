硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

今年前11月，台灣沒有進口任何南非新鮮蘋果。圖為南非蘋果果園。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合中國打壓台灣，片面矮化、迫遷我駐處，我方9月宣布將對南非祭晶片制裁後，因南非緊急尋求協商而暫緩。新的晶片制裁方案雖尚未拍板，台灣與南非的貿易已有變化，以蘋果最顯著。根據最新出爐的數據，今年前11月，台灣完全沒有進口任何南非新鮮蘋果，相較於去年同期南非新鮮蘋果進口額還有754.5萬美元（約台幣2.36億，也是2024全年金額），今年直接歸零。前11月只買南非蘋果汁約12萬美元（約台幣375.6萬），較去年同期狂瀉98%。

根據農業部發布的最新統計，今年前11月生鮮蘋果、蘋果乾、冷凍蘋果及蘋果汁進口量為14.7萬噸，進口額為2.7億美元（約台幣84.5億），前5大進口來源國依序紐西蘭、美國、智利、日本及中國。

其中，新鮮蘋果進口量為13.7萬公噸，進口額為2.54億美元（約台幣79.5億），5大新鮮蘋果進口來源為紐西蘭、美國、智利、日本及法國。

值得一提的南非蘋果銷台數據，最新統計顯示，今年前11月，台灣完全沒有進口任何南非新鮮蘋果，去年同期則754.5萬美元（也是2024全年金額），等於歸零。

今年前11月，台灣對南非蘋果相關產品的採購部分，以蘋果汁為主，前11月進口額也只有12萬美元，這也是今年前11月台灣從南非進口蘋果相關產品的總額，若對比去年同期進口總額773.8萬美元（約台幣2.42億），暴跌幅度高達98.4%。

