聯邦銀行攜手喜憨兒基金會 送愛到部落

聯邦銀行攜手喜憨兒基金會送愛到部落。

〔記者李靚慧／台北報導〕喜憨兒基金會推動「送愛到部落」計畫邁入第17年，今年聯邦銀行首度加入響應，共認捐800份喜憨兒庇護工場烘焙餐盒分送多所偏鄉小學。12月9日展開首場行動，由聯邦銀行攜手喜憨兒基金會走進高雄市偏鄉山區興中國小，在冬日中將暖心關懷與幸福滋味親自送到學童手中，同時安排淺顯易懂的金融知識與環境教育課程，推動普惠金融與永續理念向下扎根。

聯邦銀行指出，「送愛到部落」計畫是透過喜憨兒親手製作的餐盒送餐，雙向支持喜憨兒工作訓練及關懷偏鄉學童的公益行動，希望透過一份簡單的餐盒，讓城市與偏鄉、喜憨兒與部落孩子產生正向連結，也盼望社會各界能加入響應，讓更多憨兒被幫助、弱勢孩子被照顧。

興中國小位處山區，國小部與幼兒園全校人數共63位學生，多為布農族與拉阿魯哇族，學童以隔代教養居多，孩子們平時接觸金融知識或環境教育課程的機會有限。興中國小校長感謝聯邦銀行、喜憨兒基金會的熱心付出，讓孩子們享用美味餐點，同時能學習實用金融知識與永續觀念，希望他們長大後有能力也能夠回饋社會與自己的家鄉，建立善的循環。

此次聯邦銀行所認捐的喜憨兒餐盒，將陸續分送臺北、高雄及屏東等地區４所偏鄉小學，讓更多資源匱乏的孩子感受到外界的支持與鼓勵。聯邦銀行表示，未來將持續推動偏鄉公益與教育行動，讓「送餐 × 教育」成為陪伴部落孩子成長的力量。

