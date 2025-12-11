UNIQLO「童裝羽絨外套」在日本被搶爆到斷貨！官方也傻眼：完全沒料到

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌，其外套更是其在冬季的熱銷單品，但奇怪的是，UNIQLO的「童裝PUFFTECH輕暖科技外套」（パフテックウォッシャブルパーカ）近期卻在日本掀起搶購熱潮，部分門市甚至出現售罄、缺貨的狀況，日本媒體和UNIQLO官方分析後發現，是因為近年流行合身、短版的外套輪廓，加上社群媒體推波助瀾、童裝價格相較便宜，正成為大人們以「緊身穿法」穿著的最新潮流。

日本知名時尚媒體《FASHIONSNAP》報導，日本社群媒體正流行「Kids Down」（キッズダウン），這是個成年人刻意去穿UNIQLO童裝羽絨或童裝外套的穿搭風潮，目前最受矚目的單品，是UNIQLO的「童裝PUFFTECH輕暖科技外套」。

該款外套是UNIQLO採用最新纖維技術打造的機能外套，PUFFTECH是具有機能性的特殊填充素材，採用創新的日本纖維技術開發，3D中空結構，纖維直徑小於髮絲的5分之1，有助於形成保溫空氣層，​因此展現出卓越的隔熱與保暖效果。

這股潮流的起點可追溯至今年11月左右，當時有網紅在社群平台上發布自己穿著「Kids Down」的照片與影片，引發熱烈關注。如今在各大社群上，已可見大量不限性別的成年人穿搭示範。

而UNIQLO的「童裝PUFFTECH輕暖科技外套」之所以被瘋搶，報導分析，主要是採用經典橫紋設計、男女皆可穿，且提供藍、黑、棕、綠、海軍藍、紫等多種顏色，尺寸從 100 到 160都有，售價為 3990 日圓（約813元新台幣）。

UNIQLO 負責人表示，他們已觀察到這次的流行現象，但也坦言「並非品牌刻意製造的爆紅效果，因此感到驚訝」。至於為何形成這樣的風潮，該負責人分析：「近年來不論上衣或外套，更合身、精簡的尺寸愈來愈受歡迎，我認為這是這種趨勢的延伸。」此外，隨著社群媒體普及、大家更注重「上鏡效果」，也讓能拉長腿部比例的短版上衣受到歡迎。

觀察「Kids Down」的穿法，多半衣長比腰部更短，穿起來偏貼身；搭配的下身則多為具份量感的寬褲。據 UNIQLO 負責人指出，最受歡迎的顏色為黑、海軍藍與藍色；尺寸則以兒童尺碼中偏大的 150、160 最熱銷。

另一方面，目前尚未出現大人穿著其他品牌兒童羽絨外套的明顯趨勢，報導分析，由於該外套價格不到 4000 日圓（約815元新台幣），並具有可機洗、防潑水等機能，也降低了大人嘗試童裝的心理門檻。

對於這股在社群上掀起的潮流，UNIQLO 負責人表示：「客人如何選擇、如何穿搭都是自由的。從品牌角度來看，我們持正面態度。」至於未來是否會強化「Kids Down」系列的商品線，UNIQLO 表示將會先研究這股風潮的成因與持續性，之後再做進一步規劃。

UNIQLO的「童裝PUFFTECH輕暖科技外套」近期在日本掀起搶購熱潮，部分門市已經斷貨買不到。（圖擷取自UNIQLO官網）

