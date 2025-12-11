別再買科技股！華爾街大老15年來首次轉向 改買「這3族群」才是贏家

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni。（資料照，彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕華爾街對美股的樂觀情緒持續升溫，華爾街大老、Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni，看好明年標普500指數有機會衝上7700點，不過，Ed Yardeni也提醒投資人應分散投資組合，不再建議進一步加碼科技與通訊股，結束過去長達15年的偏好，他建議，應將目光轉向金融、工業及醫療保健等族群。

據《Yahoo Finance》報導，Ed Yardeni週一（8日）在給客戶的報告中寫道，他預期標普500指數明年底將升至7700點。他指出，「咆哮 2020年代」的多頭趨勢會延續下去，發生此情境的主觀機率從50%調升至60%，同時，大漲或大跌的波動性狀況也會趨緩，機率從30%降至20%。

請繼續往下閱讀...

和許多華爾街分析師一樣，Ed Yardeni認為企業獲利成長將推動股價走高。他預估明年標普500企業的每股盈餘（EPS），將從今年的268美元增至明年的310美元，年增率達15.67%。

Ed Yardeni認為，2026年美國經濟將加速成長，原因包括川普政策、大而美法案帶來的減稅效益、嬰兒潮世代陸續退休、聯準會降息帶來的貨幣刺激以及AI科技熱潮帶動科技巨頭預計投入5000億美元以上的資本支出。

然而，Ed Yardeni向《Yahoo Finance》表示，目前科技與通訊服務兩大領域合計占指數約45%，權重已達飽和，建議投資人應該進行調整。他指出，雖然這兩大類股的權重過高有其理由，因它們的遠期獲利占標普500的比重已飆至38.6%的歷史新高，但也使整體投資組合的風險提升。

Ed Yardeni建議投資人可以考慮增持金融、工業以及醫療保健族群。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法