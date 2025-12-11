建築金質獎納綠建築理念 賴總統：都更和危老重建提升城市韌性

總統賴清德今（11）日上午接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。（圖取自總統府YT）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德今（11）日上午接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表，賴清德表示，國家建築金質獎得獎作品中許多納入綠建築理念，透過都更和危老重建提升城市韌性，是推動台灣前進的力量，基於社會照顧的需求，政府推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也將節能減碳等設計納入社宅的興建規劃。

賴清德表示，今年的國家建築金質獎得獎作品中，看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的綠建築理念。

請繼續往下閱讀...

賴清德續指，在國家品牌玉山獎方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造及服務業等領域，大家的多元創新與高品質讓「台灣製造」成為國際市場上值得信賴的標誌。

賴清德指出，無論是以創新工法打造永續建築，還是透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。面對新時代的挑戰，企業的創新能力、品牌價值及與時俱進，更是台灣提升競爭力的關鍵。

賴清德表示，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會持續穩健推動，政府除透過多元方式推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計納入社宅的興建規劃，期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、宜居的生活環境。

賴清德也表示，面對全球AI變革及各種情勢變化，政府積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎設施及研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展展開布局。經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法