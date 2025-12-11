燃煤走入歷史！台塑麥寮六接12/19動土 地方關注防災量能與工安

台塑麥寮工業區液化天然氣（LNG）接收站工程將在12月19日動土，雲林縣府召開台塑LNG專案執行情形暨安全理規劃會議。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林麥寮工業區液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程將在12月19日動土，雲林縣府（11）日召開六接專案執行情形暨安全管理規劃會議，與會議員聚焦在工安、污染及回饋等問題，要求台塑要以最壞結果來謹慎評估相關風險，並讓地方民眾清楚。縣長張麗善要求台塑要增加廠區內自主防災能力、管線管理嚴謹及配合高科技應用。

台塑麥寮工業區液化天然氣（LNG）接收站將建置2座16萬公秉儲槽，圖為儲槽模擬圖。（記者黃淑莉翻攝）

台塑麥寮汽電廠3組燃煤機組有2組已停止運轉，最後1組在今年底停運，配合政府能源政策，全面轉燃天然氣，規劃在麥寮六輕建置燃氣複循環發電機組面積37公頃，新設2部各120萬瓩燃氣機組；液化天然氣接收站開發面積37公頃，第一期興建2座16萬公秉儲槽及氣化設施；南碼頭開發區面積45公頃，含可容納液化天然氣容量26萬公秉等級船舶的LNG卸收碼頭，及以管線送至接收站液化天然氣儲槽。

其中LNG接收站、儲槽及碼頭工程將在下週五動土，燃氣機組預計2026年3月動土，預計2029年12月31日前接受台電供電調度。

塑化公司簡報指出，麥寮接收站LNG儲槽與鄰近醫院、學校、村落等敏感點超過3公里，考量台灣多地震，儲槽安全設計參考日本，採用安全性高、耐震、防洩漏的地上型雙圓拱頂全容式儲槽，且有內、外槽，槽間設置保冷夾層，並有洩漏偵測器；接收站到發電機組建置5公里輸氣管線，都為明管，設有緊急遮斷閥。

今天有多位議員出席，包括陳永修、林深、張唯心、陳乙辰、王鈺齊及吳蕙蘭等人表示，燃煤轉燃氣地方樂觀其成，高雄氣爆及六輕先前幾次大火都令人記憶深刻，不了解越擔心，雖儲槽距離聚落有3公里，但發生事故波及廠區後果不堪設想，相關風險評估、安全管理要公布讓地方清楚。

張麗善強調，工安問題縣府會嚴格把關，台塑更要增加廠區內自主防災救災量能，安全防護監測要嚴謹，搭配高科技儀器，另回饋機制希望能重新檢討。

