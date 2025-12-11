外媒點名「這2檔」年底前值得買進 台積電上榜

《Motley Fool》點名2025年底前值得買進的兩檔頂尖科技股。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《Motley Fool》報導指出，隨著2025年進入尾聲，科技股再次成為推動大盤上漲、創下兩位數報酬的關鍵力量，強勁的上升動能可望延續至12月甚至2026年，Geoffrey Seiler認為，有2檔值得買進的頂尖科技股在2025年底前值得買進。

輝達（NVIDIA）

即使面臨愈來愈多競爭者，輝達依然是AI基礎設施的王者。公司的GPU是支撐AI工作負載的核心晶片，目前在資料中心GPU市場擁有超過90%市占率。輝達最大的挑戰來自客製化AI ASIC，此類晶片為執行特定任務而設計，能效更高，但缺乏GPU的彈性與通用性。Google的張量處理器（TPU）雖受到不少稱讚，但這些ASIC主要是為Google Cloud及其TensorFlow框架所打造。

請繼續往下閱讀...

此外，ASIC屬於客製化晶片，每家公司都需自行設計，前期成本高、開發時間長，且仍需取得先進封裝產能，例如台積電，而產能多已被輝達與蘋果等大客戶預訂。這使得ASIC在產能擴張上受到限制。反觀輝達的GPU更容易取得規模化生產，且與台積電緊密合作，以確保未來供應滿足不斷增加的需求。

因此，輝達仍是最有資格從AI基礎設施爆發中受益的企業。公司擁有強大的護城河，多數AI基礎程式碼都是在其CUDA平台上撰寫，並針對其晶片最佳化。輝達預估資料中心資本支出在2030年前可能達到4兆美元，而它將從中取得相當可觀的份額。股價也具吸引力，目前本益比不到24.5倍，本益成長比（PEG）低於0.7倍。

台積電（TSMC）

另一檔值得在明年前布局的，是全球最大且技術最領先的半導體代工廠台積電。它與三星、英特爾形成先進製程的寡占市場，並因競爭對手的技術瓶頸而獲益。台積電是目前唯一能在小節點、高良率、大量生產三者之間取得平衡的晶圓代工廠。上季有60%的營收來自5奈米以下的先進製程。這讓它成為輝達等晶片設計大廠的重要合作夥伴，共同開發新一代晶片並擴大產能以滿足高速成長的需求。

在AI基礎設施熱潮推動下，台積電正大舉興建新廠擴充產能。在全球晶圓代工產能吃緊下，台積電具備強大的定價能力，預計明年調漲價格。公司也將推出最新的2奈米技術，成本預計比3奈米製程高50%。產能擴張與價格提升的結合，將使台積電持續受惠並保持成長。

目前台積電股價依然具吸引力，預估本益比僅約24倍。以其成長展望來看，股價在當前水平仍屬合理，可視為長期買進的好時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法