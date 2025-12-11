一卡通iPASS MONEY APP傳捷報 下載量破330萬

iPASS MONEY全台四大超商皆可使用，並已全面串聯全國 TWQR 通路，可輕鬆完成各項支付（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通今（11）日宣布， iPASS MONEY APP已達成下載數正式突破330萬的里程碑。iPASS MONEY推出限時回饋，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，可獲得最高1500元大禮包，包括最高1000元優惠券，以及同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋。

完成2任務 最高拿1500元回饋

LINE用戶最愛用的「LINE好友轉帳」、「生活繳費」功能，過去均由一卡通 iPASS MONEY 提供，但在12月3日LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線後，原用戶必須下載iPASS MONEY APP，並以手機號碼一鍵登入，才可延續原儲值金額繼續使用。

請繼續往下閱讀...

許多用戶不清楚「 iPASS MONEY」與「LINE Pay Money」的差別，因此在下載「LINE Pay Money」後，驚覺「錢不見了」，一卡通說明，錢都在「 iPASS MONEY」中。民眾只要下載iPASS MONEY APP，使用手機號碼登入後，所有用戶原帳戶餘額、設定資料與交易紀錄，皆完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

一卡通今日宣布，iPASS MONEY APP下載數已正式突破330萬的里程碑，提醒用戶，iPASS MONEY不僅全台四大超商皆可使用，並全面串聯全國TWQR超過50萬的廣大通路，真正實現「走到哪、付到哪」的便利體驗。

iPASS MONEY 目前已開通多家知名大型通路，包括美廉社、星巴克、yoxi、55688 台灣大車隊、燦坤3C家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞 EC 歡樂送、東森寵物、東森購物、新東陽、小林眼鏡、50嵐（北區）…等知名品牌。iPASS MONEY 已成為台灣民眾日常不可或缺的支付夥伴，服務範圍涵蓋全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等多元場景。未來一卡通 iPASS MONEY APP 將延續所有服務，持續以用戶為中心，積極開發更多創新服務，為用戶提供穩定、可靠且與時俱進的支付服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法