墨西哥大幅提高關稅 中國等地逾1400種商品受影響

墨西哥國會10日批准了政府提出的大部分關稅增加措施。圖為墨西哥總統薛恩鮑姆。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥國會10日批准政府提出的大部分關稅增加措施，這些措施將影響從中國及其他未與墨西哥簽訂自由貿易協定的國家進口的超過1400種商品。

根據《美聯社》報導，墨西哥參議院在10日清晨批准了關稅方案，而參議院在10日晚間以76票贊成、5票反對、35票棄權通過。

自明年1月起，墨西哥最高達50%的關稅增幅將影響紡織品、鞋類、家電、汽車等多項商品，而中國將深受影響。墨西哥在2024年從中國進口價值達1300億美元（約台幣4兆元）的商品，僅次於從美國進口的商品。

分析人士認為，墨西哥此舉的真正動機是與美國持續談判。美國是墨西哥最重要的貿易夥伴，而墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一直在試圖爭取解除由川普政府對墨西哥進口商品徵收的關稅。川普政府曾指控，中國利用墨西哥作為進入美國市場的後門。

墨西哥競爭力研究所經濟發展主管奧坎波（Oscar Ocampo）表示，墨西哥此舉真正原因與美國有關，也與即將進行的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）審查和為了減少或豁免墨西哥目前面對的關稅所進行的談判有關。

奧坎波指出，墨西哥此舉正為包括汽車零件、塑料、化學品和紡織品等多個行業創造問題，因為這些關稅會打亂供應鏈，並可能在經濟放緩的時候推高通貨膨脹。

