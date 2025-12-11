1.5億換「免稅特權」！川普預告加碼「白金卡」 祭境外收入免稅

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（10日）正式啟動「金卡」簽證計劃，申請人繳納100萬美元（約新台幣3125萬元）的費用，即可取得美國永久居留權，同時也宣佈將在未來進一步推出500萬美元（約新台幣1.5億元）「白金卡」，預計將為超級富豪申請人提供前所未有的「免稅特權」。

綜合外媒報導，根據川普金卡網站簡介，申請人向國土安全部支付完1萬5000美元（約新台幣46.8萬元）的手續費後，經過背景調查等審查程序後，捐款100萬美元（約新台幣3125萬元），即可獲得「川普金卡」，在創紀錄的時間內取得美國永久居留權。

請繼續往下閱讀...

另外，網站上也預告很快將推出的「白金卡」，申請人同樣需繳納1萬5000美元（約新台幣46.8萬元）的手續費，審查通過後再向美政府支付500萬美元（約新台幣1.5億元）。獲得「白金卡」的海外人士，每年在可以美國停留最多270天，值得注意的是「金卡」持有人需依照美國永久居民的稅率繳稅，而「白金卡」持有人的境外所得不必在美國繳稅。

這代表著超級富豪可以在海外維持金融運作，同時長期居住在美國，而無須成為需要履行納稅義務的居民。不過，這項計劃明確將先前已在美國繳納全球稅款的人士，包括美國公民和永久居民。這使得白金卡成為面向富裕外國公民、家族辦公室投資人和尋求部份美國居民身份，但又不想承擔納稅義務的全球企業家目標。

根據官網，「川普白金卡」尚未正式發行，不過海外公民已經可以提出申請，加入候選名單，確保在白金卡計劃正式啟動後申請案可以立即被處理。網站公告也強調，白金卡的金額不保證會一直維持在500萬美元（約新台幣1.5億元），有需要的申請人應立即加入候選名單。

川普在9月簽署行政命令，正式啟動金卡計劃，這項計劃在2月首次曝光時，簽證價格為500萬美元（約新台幣1.5億元），現在則降至100萬美元（約新台幣3125萬元）。川普表示，新計劃的收益將進入一個「可以為國家做正面事情的帳戶」，並將創造數十億美元的收入。

川普的金卡和白金卡象徵的美國投資移民策略的徹底革新，為富裕的申請人提供前所未有的居留權，白金卡持有人也可享受長期免稅居留，專家指出，如果白金卡在正式推出時確定保留稅收優惠，預計將吸引大量尋求稅收彈性的億萬富豪、私人投資人的注意。

相關新聞

100萬美元買綠卡！川普宣布「金卡」正式開賣 取代EB-5投資移民

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法