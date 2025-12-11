神盾集團打造無人機艦隊 迅杰策略性技投資璿元與翔探

神盾集團董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下迅杰科技（6243）昨日董事會通過兩項重大策略性投資案，正式啟動企業轉型佈局，跨足高成長潛力的無人機產業，迅杰將策略性投資台灣兩家無人機公司璿元科技與翔探科技，並整合神盾集團內豐富的核心技術，推動系統化產品與自有品牌無人機的開發，成為神盾無人機艦隊的領軍成員，為公司打造下一階段成長動能。

迅杰指出，全球無人機產業前景看好，台灣正積極推動無人機自主化政策，尤其國際市場對非紅供應鏈（Non-China）的需求日益增加，將使台灣無人機產業鏈具備高度發展優勢。迅杰希望藉由本次策略投資轉型，從既有的嵌入式控制器等核心技術出發，朝向系統整合與多元化服務發展，目標成為國際市場中，提供高資安、高可靠度無人機系統的領航者。

迅杰表示，透過本次投資，迅杰可迅速取得台灣無人機產業中具備高資安、高整合度的兩股重要技術能量，其中璿元科技具備資安合規與多場景量產實績，該公司成立於2013年，是國內少數同時具備設計、量產、系統整合與客製化能力的 MIT 無人機廠商，其產品線完整，涵蓋從小型多旋翼到中大型長航程 UAV ，主力機型包括 SkyMini 系列、SkyStar 3、SkyPro 2以及長航程 SkyVTOL 2。璿元已取得 ISO 9001與ISO 27001認證，多款機型亦通過 NCC 與資安檢測，是國內符合資安要求最完整的 UAV 製造商之一。

翔探科技為台灣少數具備完整自主飛控與AI應用技術鏈「核心飛控、整機設計、地面控制站（GCS）、雲端管理平台」的無人機公司。其核心研發項目包括多旋翼飛控演算法、導航感測器融合、航線規劃、任務管理、AI 影像辨識與地面端控制軟體整合。翔探無人機已成功外銷日本與東南亞市場，廣泛應用於農業植保領域，具備大載重、穩定噴灑與 AI 農地判讀分析等能力。翔探於12月初宣布與日本無人機公司 Blue Innovation簽訂品牌合作案，展現其技術成熟度與對未來市場的信心。

