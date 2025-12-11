國際油價急彈！美國突襲扣押委內瑞拉油輪、市場震盪

國際油價週三（10日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（10日）收高，美國官員之前指出，美國在委內瑞拉外海查扣一艘油輪，加劇市場對近期原油供應的憂慮。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 21 美分、約 0.4%，收每桶 58.46 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲 27 美分，漲幅 0.4%，收每桶 62.21 美元。

2名美國官員告訴《路透》，美國在委內瑞拉外海扣押了一艘油輪。這2名官員沒有透露油輪的名稱，也沒有具體說明美國海岸防衛隊這次攔截行動的具體地點。

Onyx Capital Group 石油分析師海登布里菲特（Ed Hayden-Briffett）表示，若後續還有更多類似扣押行動，油價可能會出現更明顯的反應。

Commodity Context newsletter創辦人強斯頓（Rory Johnston）指出，這起油輪扣押事件，讓原本已對委內瑞拉、伊朗及俄羅斯原油動向感到憂慮的市場，進一步升高對即期供應的警戒。

另一方面，美國聯準會（Fed）在內部意見分歧之下，仍如市場預期，將基準利率下調了0.25個百分點。降息有望刺激經濟成長，進而帶動石油需求。Fed 主席鮑爾拒絕透露短期內是否還會再降息，但表示Fed已做好充分準備應對未來經濟情勢的變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法