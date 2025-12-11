台灣甜甜價來了？紐西蘭蘋果商不賣美國了 瞄準台灣市場

蘋果示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕紐西蘭1間蘋果商表示，由於美國課徵關稅，本季將停止向美出口，並將重心轉向其他市場，包括台灣。不過，蘋果商指出，台灣市場規模較小，且容易受到競爭對手衝擊，可能導致供應過剩。

根據《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）報導，包括蘋果在內多種紐西蘭產品，於今年4月開始被美國徵收10%的關稅，8月又調高至15%，雖然上個月牛肉和奇異果等部分出口產品的關稅已被取消，但蘋果的關稅仍然有效。

來自霍克斯灣Yummy Fruit農場果農Paul Paynter表示，高額關稅使得美國市場完全沒有利潤可言。根據報導，霍克斯灣的蘋果產量佔紐西蘭蘋果總產量的64%，Paul Paynter說：「我們今年運往美國的蘋果，售價可能比成本少1美元，所以很遺憾，我們本季沒有向美國出口的計劃。在關稅取消之前，想在美國市場賺錢將非常困難。」

Paul Paynter補充，美國市場供應過剩，價格也不理想，因此將把重心轉向其他出口市場，但這些市場也存在各自限制。

報導指出，台灣是紐西蘭蘋果較大的出口目的地，但市場規模有限，且容易受到其他出口商競爭，導致供應過剩。

儘管出口面臨挑戰，但Paul Paynter說果園情況良好、氣候理想、果實品質優異，部分果實甚至是近20年來最大。

