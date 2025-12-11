台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

2025年全球最具影響力國家排行榜，台灣名列第20名。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新「2025年全球最具影響力國家排行榜」，美國再度稱霸排行榜之首，而台灣在142國競逐之中，名列第20名。

國際商業雜誌《CEOWORLD》這項評比定義「強大」的7大要素為政治穩定、經濟影響力、國防預算、武器裝備、全球聯盟、軟實力、軍事實力。

請繼續往下閱讀...

根據最新數據，今年評比美國以95.36分高居第1；中國以94.86分名列第2；俄羅斯以94.81分位居第3；印度以94.76分拿下第4名；英國則是第5名，評分94.56分。

日本以94.31分奪下第6名，根據報告指出，今年前6名競爭「極度接近」，各國影響力差距微弱。

而台灣則以90.83分，拿下第20名，緊追在西班牙之後、巴基斯坦前。

另一方面，得分最低的5個國家為賴比瑞亞（59.74）、索馬利亞（59.61）、貝南（59.43）、不丹（59.34）和摩爾多瓦（59.23），根據報導指出，這5個國家都面臨國內潛能遭遇結構束縛，難以轉化為影響全球的籌碼。

報告強調，這反映了國家經濟規模有限，發展能力遭遇挑戰，影響力無法擴及境外，但不涉及其社會或文化價值批判。

