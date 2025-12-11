CP值炸裂！UNIQLO「7990日圓」外套獲日網狂推

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾。日本媒體近日指出，UNIQLO的「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」（パフテックパーカ），因為其保暖性能優異，版型時尚，而顏色以及尺寸選擇多樣，正在社群媒體與時尚媒體上引發高度關注。

日媒指出，如果消費者正在尋找一件不厚重、輕便又保暖的外套，適合冬季通勤或週末外出時穿搭，那麼售價7990日圓（約1626元新台幣）的UNIQLO「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」是個不錯選擇。

該款外套是UNIQLO採用最新纖維技術打造的機能外套，採用創新的日本纖維技術開發，3D中空結構，纖維直徑小於髮絲的5分之1，​可鎖住空氣包覆暖意，​因此展現出卓越的隔熱與保暖效果，在避免羽絨外套特有蓬鬆感的同時，仍能提供確實溫暖。

外層採用由兩層布料交織而成、沒有縫針孔的特殊材質，再加上防潑水加工，可阻擋雨水與冷風，即使在天氣變化大的日子也能安心穿著。袖口與下擺側面至背後以彈性帶與抽皺設計減少冷空氣侵入，不論是合身穿著或搭配較寬鬆的層次造型，都能保持溫暖。

此外，該款外套在日本UNIQLO所販售的顏色，有米白、深灰、黑、酒紅、黃、綠、深綠、海軍藍8種選擇，尺碼從 XS 至 4XL，很容易找到自己適合的顏色和尺寸。

在UNIQLO官方網站上，可看到各種使用者回饋：「輕便好活動」、「CP值高，帽子貼臉的觸感很好，會再買其他顏色」、「因為輕又可水洗而購入」、「不會蓬蓬的，搭什麼褲子都適合」、「CP 值爆表的萬用外套」、「非常輕且保暖，穿搭很容易」、「即便寒冷的天氣也能穿得溫暖又有型」等。

報導提到，如果想找其他外套選擇，戶外服裝品牌「巴塔哥尼亞」（Patagonia）的男款 Downdrift 羽絨外套（メンズ・ダウンドリフト・ジャケット 20600）也很推薦，外層材質使用100% NetPlus 再生尼龍，這是由回收廢棄漁網製成的材質，可減輕海洋塑膠污染；表布與內裡皆施以不含氟碳化合物的 PFC-free DWR 防潑水處理，可抵擋小雨與降雪，填充物採用 600 蓬鬆度的再生羽絨，由回收羽絨製品再製而成，環保且保暖，無論都市冬季或戶外寒冷場合都相當可靠，參考售價約為 47300 日圓（約9630元新台幣）。

UNIQLO的「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」（パフテックパーカ）正受日網好評。（圖擷取自UNIQLO官方網站）

