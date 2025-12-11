別被「買一送一」話術騙了！專家揭零售商4招「虛假促銷伎倆」。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕每年，零售商都會承諾推出力度空前的節慶促銷和超低折扣，許多消費者也會趁機大撿便宜，不過，專家表示，有些商家提供的優惠促銷，其實是弄虛作假，虛報促銷和折扣，而透過追蹤商品原價等4個方法，可以讓你識破虛假促銷的伎倆

虛假促銷會讓你誤以為自己省了一大筆錢，實際上卻讓零售商賺得盆滿缽滿。然而，有一些蛛絲馬跡可以讓你識破虛假促銷的伎倆，為了幫助大家辨識虛假促銷，GOBankingRates訪問了皇家金融投資集團創辦人王子‧戴克斯（Prince Dykes）和Achieve消費者洞察中心首席研究員兼個人理財分析師奧斯汀‧基爾戈爾（Austin Kilgore），並親授4個識破零售商造假銷售的伎倆。

請繼續往下閱讀...

1、小心虛假的“原價”

戴克斯建議你追蹤商品的價格歷史記錄，而不是依賴零售商的「原價」，因為他們很可能故意抬高價格，然後降價促銷，讓你覺得買到了很划算的商品。

例如，1件商品1年中大部分時間售價為80美元（約新台幣2490元），到了初秋可能會漲到160美元（約新台幣4980元）。而到了假日，價格又會回落到80美元，而且零售商還會以「半價」的名義進行促銷。

大多數消費者無法連續幾個月監控價格，但有一些工具可以自動完成這項工作。例如，CamelCamelCamel、Keepa、Honey或Google Shopping 的價格歷史記錄功能，可以顯示產品價格隨時間的變化情況，提醒您價格突然飆升，並讓您了解當前的「促銷價」是否真的低於正常價格。

2、警惕那些總是打折的商店

你可能經常被告知要仔細閱讀所有條款細則，但戴克斯也希望你注意促銷活動的模式。如果1家零售商總是宣傳所有商品4折，那很可能並非真正的折扣。

他說：“有些零售商幾乎一直都在搞促銷活動。所謂的‘促銷價’實際上就是日常售價。”

他也提醒消費者，要對那些反覆使用「親友特惠」、「節慶活動」或「新品上市」等口號的商店保持懷疑。如果價格始終沒有實質變化，那麼所謂的折扣就不是真的。

3、不要為了低價而購買劣質產品

基爾戈爾建議消費者專注於商品的價格與品質是否相符。有些商品在假日期間大幅降價，是因為它們是即將停產的舊款，要麼是最近被新取代，要麼是即將更新換代。他也擔心消費者可能會買到配件較少或材質較差的「縮水版」產品。

他說零售商會使用很多策略，讓購物者覺得他們買到了物美價廉的商品，或者兩者兼得。

4、謹防虛假買一送一促銷活動

服飾零售商（尤其是販售正裝的商店）常用的一種策略是，將商品以高於市價的價格出售，然後提供「買一送一」式的促銷活動。

「每套西裝的最終價格其實還算合理，但大多數消費者去商店的時候並不會打算1次買5套西裝，結果最終花費的金額可能比他們原本想花的要多，」基爾戈爾說。

更重要的是，這些多件商品促銷活動可能會誘使你購買超出你真正需要甚至想要的商品，從而增加零售商的總銷售額，而不是增加你的儲蓄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法