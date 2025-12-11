美股收盤》Fed降息1碼！道瓊飆近500點 台積電ADR漲逾2％

週三美股大漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）為期兩天的政策會議結束，週三（10日）宣布再次降息1碼，此為聯準會連續第三次降息，將聯邦基金利率區間調整至3.5%-3.75%。道瓊工業指數上漲497.46點，漲幅1.05%，標普500指數上漲0.67%，盤中一度突破先前創下的歷史高點，那斯達克指數上漲0.33%，費城半導體指數勁揚1.29%，台積電ADR大漲2.22%，收在310.14美元。

綜合外媒報導，聯準會週三以9比3的投票結果下調利率，但由於在優先事項上存在分歧，同時也暗示未來進一步降息的道路將更加艱難。這次降息也引發投資人對未來政策走向的擔憂，有3名委員投下反對票，這是自2019年9月以來首次出現這種情況。

儘管成員對利率走向存在相當大的分歧，聯邦公開市場委員會的「點陣圖」顯示，2026年和2027年分別會再降息一次。不過市場押注Fed會進一步降息，芝加哥商品交易所（CME）的Fedwatch工具顯示，聯邦基金期貨市場反映出聯準會明年再降息兩次的機率超過77%。

除了利率決議外，聯準會還宣布將恢復購買國債，將從週五開始，首先購買400億美元的國庫券。

Fed主席鮑爾表示，自去年9月以來，政策利率已下調了75個基點（3碼），聯邦基金利率目前處於中性值的範圍內，他們已做好準備，採取下一步行動之前需要靜觀其變，鮑爾也排除了下次升息的可能性，他表示，在目前這個階段，升息並非任何人的基本預期。

道瓊工業指數上漲497.46點或1.05%，收48057.75點。

那斯達克指數上漲77.67點或0.33%，收23654.16點。

S&P 500 指數上漲46.17點或0.67%，收6886.68點。

費城半導體指數上漲94.98點或1.29%，收7467.49點。

