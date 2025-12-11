路透：川普放行後　字節跳動與阿里巴巴積極洽購輝達H200晶片

〔中央社〕路透社引述4名知情人士報導，在美國總統川普稱他將允許輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片出口至中國後，字節跳動與阿里巴巴已向輝達詢問這款晶片的購買事宜。

其中兩名知情人士透露，如果北京當局開綠燈，字節跳動與阿里巴巴渴望大量訂購輝達H200晶片。不過，一名知情人士指稱，這些企業對供應情況仍有疑慮，正尋求輝達的說明。



根據路透社，在川普決定允許在台灣生產的輝達H200出口至中國之前，可以合法出口到中國的最先進AI晶片是H20。H200的性能幾乎是H20的6倍。

據報導，近幾個月來，北京當局禁止政府資助的數據中心以及中國科技公司購買輝達AI晶片，導致輝達在中國市占率大幅下跌。

美國科技新聞網站The Information今天報導，中國監管機構已召集阿里巴巴、字節跳動與騰訊等企業代表，要求他們評估對H200晶片的需求。

The Information引述消息人士指出，官員們告訴這些企業，他們很快就會得知北京當局的決定。（編譯：陳正健）1141211

