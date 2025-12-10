義美分手Skoda汽車 董事長高志尚這麼說

義美集團董事長高志尚家族經銷Skoda汽車長達9年的尚鵬汽車驚傳終止與Skoda的經銷合作關係，高志尚（左3）今天表示，台灣人口規模小，買車、換車的成長速度慢，尚鵬與Skoda的經銷合約正好到期，董事會也決定退場，總體而言「沒有賠錢」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕義美集團董事長高志尚家族經銷Skoda汽車長達9年的尚鵬汽車，驚傳將終止與Skoda的經銷合作關係，高志尚今天表示，台灣人口規模小，買車、換車的成長速度慢，尚鵬與Skoda的經銷合約正好到期，董事會也決定退場，總體而言「沒有賠錢」。

高志尚女兒高易誼因為愛車，高志尚家族投資的尚鵬汽車、尚騰汽車、尚麒汽車近幾年先後拿下Skoda、porsche和Kia汽車部分區域的經銷權。

其中尚鵬汽車主要經銷Skoda汽車，高志尚家族投資公司凡登投資持有尚鵬汽車約42.39%的股權，為最大股東，尚鵬汽車董事長由高志尚太太歐瑞雲擔任。

談到與Skoda終止經銷合作關係，他直言，台灣人口沒什麼增加，所以只有一直在換車而已，整體車市沒什麼成長，但每個汽車品牌在各國的策略不一樣，有些重量，有些重質，市場定位也不一樣。

而且國外的人沒有那麼了解台灣每年汽車交易量就這麼多，如果在最不好的時候，他們想法沒有改變，經銷商絕對無法承受。

外傳尚鵬汽車與Skoda分手是因為過去兩年受到車市不景氣影響面臨虧損壓力，高志尚說，是剛好合約到期決定不續約，「沒有賠喔」。

