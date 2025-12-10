經濟過度依賴中國付出慘痛代價 歐盟每月對中逆差猛增2543億元

榮鼎集團（Rhodium Group）2位研究人員發表評論指出，嚴重的對中經濟依賴正在讓歐洲付出慘痛代價，而如果歐盟不對對中「去風險」採取具體措施，今後只會付出更高昂的代價。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的2位研究人員克拉茨（Agatha Kratz）和巴爾金（Noah Barkin）近日在德國《商報》（Handelsblatt）發表題為「代價高昂的經濟依賴」評論，文章說，對中國嚴重的經濟依賴正在讓歐洲付出慘痛代價，而如果歐盟不對對中國「去風險」採取具體措施，今後只會付出更高昂的代價。

2023年初，歐盟執委會主席馮德萊恩呼籲歐洲團結一致，共同推動對中國「去風險」戰略，當時她認為，這種危險的經濟依賴將會動搖歐洲的工業基礎。然而，2年半過去了，歐洲對中國的依賴程度不但沒有減少，反而變得更加嚴重。

文章指出，歐盟各國雖然認同去風險方案，但他們卻並沒有為此制定並實施必要的政治措施，中國近來實施的稀土和安世半導體（Nexperia）出口管制，再度使歐盟的這種依賴關係得到了充分的展現。

至於過去幾年來，歐洲各國為何沒有採取必要行動，原因是多層面的。首先，歐盟不得不面對更為緊迫的問題，例如俄烏戰爭和川普的關稅政策。此外，歐盟是1個由27個成員國組成的聯合體，做出任何政治決策都需要漫長而痛苦的過程。而德國等成員國，非但沒有扮演領袖角色，反而不斷阻撓歐盟的去風險努力。對於前任德國總理蕭茲（Olaf Scholz）來說，時代轉折只是針對俄羅斯，並不包括中國。

但歐洲卻為自己的謹慎和拖沓付出了高昂的代價，只要1天不採取措施、保護歐洲工人免受廉價且獲慷慨補貼的中國產品的衝擊，歐盟就會損失大約500個工作崗位。與2024年相比，中國對歐盟的貿易順差每個月都會增加70億歐元（新台幣2543億元）。

文章指出，歐盟對中國「去風險」的進程越遲緩，付出的代價就越高，其後果也就愈為嚴重，因中國政府公開執行的1項政策是：減少中國對世界其他國家的依賴，並同時增加世界各國對中國的依賴。而在同一時間，歐洲卻在忙於為制定各種新戰略而遣詞造句、進行風險評估、並成立各類工作小組和專家委員會，為如何應對中國而出謀劃策。

這些做法本身出發點都是好的，實際上卻起到了拖延時間的效果。儘管歐盟當局付出了卓越的努力，同時卻浪費了大量寶貴的時間，現在歐盟必須快捷而果斷地因應來自中國的經濟風險。

要做到這一切，從柏林、巴黎、海牙，到華沙和羅馬，歐洲各主要國家必須展現政治領導力。同中國進行對抗會付出高昂的成本，但對歐洲的經濟、安全和主權而言，坐以待斃的成本可能會高得多。

