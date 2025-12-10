經部商圈美學營造有成 彰化小西商圈獲日本Good Design Award殊榮

經濟部商業署「商圈美學設計加值計畫」支持的彰化小西商圈，獲日本Good Design Award殊榮。圖為小西商圈入口。（商業署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為優化商圈場域空間，提升商圈經濟價值，經濟部商業發展署自2024年起攜手台灣設計研究院（設研院）推動「商圈美學設計加值計畫」，以「形塑商圈品牌、創造地方經濟活力」為核心目標，2年來已於全國打造7處示範案例，商圈改造成果屢獲國內外設計獎肯定，台南孔廟商圈與彰化小西商圈以卓越的公共空間設計，榮獲2025年金點設計獎標章，其中，彰化小西商圈更獲日本Good Design Award殊榮，見證商圈美學從空間美化邁向文化再生與經濟活化的成果。

商業署表示，商圈改造成果結合台灣設計展共同展出，成果特展「spot! spot! 走遊圈」，今年擇定新北平溪商圈、桃園中原、彰化小西及高雄旗山等4處商圈作為示範案例，同時強調深化商圈特色、優化服務體驗、提升商圈集客力，帶動周邊區域共榮發展，並以中央與地方協力推動的模式，塑造具示範性的新型商圈樣貌，打造兼具文化深度與旅遊魅力的城市風景，讓商圈成為觀光客來台「必訪、必買」的遊憩景點。

其中，新北平溪商圈以天燈文化聞名，商圈營造透過符號重塑與品牌識別設計，再詮釋山城慢遊與祈願文化，並梳理老街立面，採集在地植物大菁（藍染原料）應用於街道傢俱設計，同時出版地方刊物《平溪好評》，以「祈願文化 × 慢遊體驗」為主題，串聯自然景觀、人文故事與日常生活，讓旅客以全新視角認識平溪，展現山城細緻的生活節奏與文化魅力。

位於桃園市中壢區的中原商圈，以學區與城市共構「商學共融」為設計策略，結合校園氛圍與商圈特質，塑造學區型街區新風貌，展現學區共榮、生活共構的城市特色。商圈營造重新設計商圈門面及停車場出入口立面，設計兼具導引功能與品牌識別的大型裝置，並整合店家雨遮帆布與公共電箱色彩，延伸品牌視覺至街道層面，使整體街景更具一致性與現代感。

彰化小西商圈則以「錢鼠」吉祥物與布業文化為核心意象，逐年深化品牌識別，今年以「金幣」為主題元素，串聯商圈入口與主要節點，強化街區辨識度與導引性。軟體經營方面，小西商圈創辦刊物《小西有囍》，作為地方故事與品牌傳播的重要平台，並策劃跨界主題活動，邀請世界麵包冠軍陳耀訓及精品甜點品牌法朋合作推出限定商品，展現設計與地方文化融合的創新魅力。

高雄旗山商圈以「老街文化再現」為核心理念，從紅磚拱門等地方符號出發，形塑區域品牌識別系統，並導入沉穩色調與圓弧線條設計，讓導引設施自然融入街景。為延伸文化觀光半徑、延長旅客停留時間，利用大溝頂空間打造「無人旅客中心」概念，設置導覽系統，以旗山老街為起點，串聯周邊景點，拓展遊憩動線與觀光體驗半徑，帶動商圈人流與地方經濟活力。

商業署續指，設計導入不僅更新街區風貌，也深入店家品牌經營，例如平溪的選物品牌「平安嚴選」以祈福文化結合在地農產，「美玉天燈製作所」傳承手工製燈工藝，營造儀式感手作體驗，「碳場咖啡」保留煤場結構語彙，成為山城旅人新據點。

商業署表示，透過設計導入與中央地方協力，商圈已展現從空間改造、品牌深化到文化再生的多層次成果。未來，經濟部商業發展署將持續推動商圈美學升級，擴大示範效應。

