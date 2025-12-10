寶成前11月合併營收2309億元 製鞋業務穩定

寶成（9904）工業今日公布11月自結合併營收為207.33億元，較113年同期合併營收221.34億元減少6.3%；累計1月至11月自結合併營收為2,309.42億元，則較113年同期合併營收2,414.94億元減少4.4%。（取自寶成官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）工業今日公布11月自結合併營收為207.33億元，較113年同期合併營收221.34億元減少6.3%；累計1月至11月自結合併營收為2309.42億元，則較113年同期合併營收2414.94億元減少4.4%。

寶成工業之重要子公司裕元工業（香港聯交所股票代號：00551）11月自結營收為美金6.60億元（折合約新台幣206.71億元），較113年同期營收美金6.81億元減少3.1%，其中製鞋業務當月營收年減2.4%；累計1月至11月自結營收則為美金73.82億元，較113年同期營收美金75.00億元減少1.6%，其中製鞋業務累計營收年增0.9%，維持穩定態勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市之寶勝國際（香港聯交所股票代號：03813）11月自結營收為人民幣11.72億元（折合約美金1.63億元），較113年同期營收人民幣12.35億元年減5.1%；累計1月至11月自結營收為人民幣157.84億元（折合約美金21.91億元），則較113年同期營收人民幣169.40億元減少6.8%，反映主要營運地區之終端需求復甦力道不足。

