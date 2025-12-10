信紘科11月營收達6.4億元 月增35％、年增65％

半導體廠務工程廠信紘科（6667）11月合併營收達6.4億元，月增35％、年增65％。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體廠務工程廠信紘科（6667）11月合併營收達6.4億元，月增35％、年增65％，創單月營收歷史次高；累計前11月合併營收達57.8億元，年增74％，創歷年同期新高紀錄，也凸顯公司在綠色製程建廠解決方案（Turnkey）領域的強勁成長動能。

信紘科表示，AI帶動先進製程及記憶體等產業加速擴建、擴產，第4季客戶普遍提升拉料與施工速度，公司在二次配服務工程穩健奠定營收表現下，包括廠務供應系統設備等領域的承接量持續增加，尤其是以能源效率與永續建廠為核心的工程類型，已成為帶動營收質變的主要因素，整體專案規模提升、工程結構朝向更高附加價值的方向優化，使得認列的營收動能保持穩健，前11月營收已超越去年全年營收36.28億元的59％水準。

信紘科指出，近年來海外在地化團隊逐漸成熟，美國、日本等地專案進度同步加快，同時公司積極推動的GC（General Contractor）轉型策略所帶來的整合效益正在逐步浮現，不僅與當前資料中心與高科技建廠的投資方向高度一致，長期有助於整廠規劃、機電統包與 Turnkey 服務能力的提升，也使公司在全球高科技建廠投資周期中建立更強競爭力。

展望2026年，信紘科對於整體營運成長深具信心。隨著全球 AI、先進製程及其他高科技產業持續加速擴建，公司目前在手訂單金額已攀上歷史新高，可見市場對能源效率、綠色製程建廠及高密度機電系統等高附加價值工程的需求持續增長，加上公司積極推動GC轉型策略與海外市場開拓佈局，公司以期新產業客戶、新訂單、新市場等三箭齊發，整體效益助力公司營運規模、接案能力與財務結構將更上一層樓，並在全球建廠投資周期中取得更高的市場位置。

