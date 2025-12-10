藥廠正直接向病人銷售、摒棄中間商 這類藥品最多

美國藥廠正轉向直接向患者銷售藥品，放棄長期以來依賴的中間商。這種轉變與禮來、諾和諾德和輝瑞等製藥公司幾十年來銷售藥品的方式截然不同。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國藥廠正轉向直接向患者銷售藥品，放棄他們長期以來依賴的中間商。這種轉變與禮來、諾和諾德和輝瑞等製藥公司幾十年來銷售藥品的方式截然不同，並威脅到傳統上負責配藥的公司的數十億美元業務。

由於製藥公司降低了直接銷售藥品的價格， 這為一些患者節省了數百美元的處方藥費用。

與此同時，近幾個月來一直在推廣這些服務的製藥商看到了提升銷售的巨大機會，但如果他們不透過向更多患者銷售藥品來抵消價格下降的影響，他們就有可能損失收入。

製藥諮詢公司ZS的執行長普拉塔普·赫德卡爾表示，「製藥業首次真正從端到端的角度審視患者的整個治療過程」。「這與過去50年來的思維方式截然不同。」

這一趨勢在蓬勃發展的減肥藥市場最為明顯。禮來公司和諾和諾德公司自去年以來推出的直接訂購服務，使其暢銷藥物的銷售額大幅成長。

除了輝瑞之外，百時美施貴寶和阿斯特捷利康也推出了治療糖尿病、乾癬和心血管疾病的服務，其中包括輝瑞和百時美施貴寶銷售的廣泛使用的血液稀釋劑艾樂妥。

這些透過網站提供的服務的成長，反映出消費者對數位化醫療保健的接受度越來越高。如今，許多患者都在網路上與醫生溝通並訂購藥品。

製藥公司通常透過其經營的網站提供直接面向患者的服務。由於患者需要處方，一些網站會幫助患者尋找醫生進行面對面或遠距醫療就診。

患者透過這些網站以折扣價（通常是標價的一半）購買藥品，而且通常無需使用保險。這些服務通常會安排送藥上門，或是讓病人到藥局取藥。

克雷格沃曼（Craig Voorman ）去年開始透過LillyDirect 訂購禮來公司生產的減肥藥 Zepbound 的折扣小瓶，這樣他每個月就能節省數百美元。

