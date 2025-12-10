輝達H200早已被這方式「暗度陳倉」 路透揭100多份文件為證

川普允許輝達第二強的人工智慧晶片H200出口到中國，將刺激中國科技巨頭、研究機構和國防工業綜合體的強勁需求。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普允許輝達第二強的人工智慧晶片H200出口到中國，將刺激中國科技巨頭、研究機構和國防工業綜合體的強勁需求。

北京方面尚未確認是否允許該晶片在中國銷售，但路透對100多份招標文件和學術論文的審查顯示，該晶片已經透過「灰色市場」供應給國內買家。

請繼續往下閱讀...

分析表明，中國消費者會抓住機會合法批量購買H200晶片，該晶片的性能比輝達獲准在中國銷售的任何晶片都要強大得多。

中國頂尖大學都擁有專注於人工智慧研發的研究團隊，他們所擁有的高階晶片數量直接影響著人才招募和研究。北京交通大學的一位教授宣稱，他的實驗室擁有8塊H200 晶片，可以進行人工智慧模型研究。

上海人工智慧實驗室（國家支持的機構）以及中山大學、清華大學和上海交通大學的研究人員使用四個輝達H200處理器訓練了一個人工智慧模型，該模型旨在檢測圖像是否由人工智慧生成，他們在上個月發表的一篇論文中展示了這一成果。

6月，東部城市合肥的一家國營人工智慧研究所發布招標，採購一台配備8個輝達H200晶片的伺服器，用於支援「量子人工智慧模型」專案。

路透的調查顯示，全國數十所大學和研究機構已經購買或尋求購買H200晶片。

華府的對華鷹派人士對川普推翻前政府出口管制措施的舉措表示反對，稱中國軍方將利用輝達最先進的人工智慧晶片來大幅提升自身能力。

但路透的調查顯示，H200晶片已經流入中國人民解放軍和與其關係密切的大學手中。8月，位於西安的解放軍空軍軍醫大學發布招標，採購8顆輝達H200晶片，用於訓練大型語言模型訓練平台，以支援醫療人工智慧和生物監測研究。

週一，中國北京航空航天大學網路太空安全學院發布招標，尋求能夠出租H200級運算能力的供應商。該校因從事國防相關研究而受到美國制裁。

中國企業越來越多地租用裝有被禁輝達晶片的伺服器的使用時間，以此來獲取受限硬體，而無需進口。甚至在川普宣布之前，一些中國的人工智慧叢集和資料中心專案就已經將目光投向了大量的H200晶片。

江蘇省東部的濱海縣政府旗下的一家公司在7月發布了一項招標，採購48台配備384個H200晶片的伺服器，交貨期為年底。

在西部新疆地區，近年來，隨著中國企業和政府尋求最便宜的土地和電力來建造大型資料中心項目，該地區正在大規模建設人工智慧基礎設施。

6月6日，烏魯木齊江蘇公司發布招標公告，計劃建造一個 20000 petaflop 的人工智慧中心，該中心將結合8000多個 H200 GPU、12000個 RTX 4090 GP和4500台伺服器，這些伺服器將配備華為Ascend晶片。

H200的前代產品H100的性能稍遜一籌，自2022年底以來，H100已被禁止出口到中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法